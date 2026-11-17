Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài chính Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: M.C.

Doanh nghiệp đề nghị thuế có cơ chế cảnh báo sớm về rủi ro hóa đơn

Hôm nay (17-11), Thuế TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Tọa đàm các thay đổi về chính sách thuế cần lưu ý, trọng tâm quản lý của cơ quan thuế và những hành động doanh nghiệp cần thực hiện.

Tại tọa đàm, bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài chính Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, đã đề nghị cơ quan thuế xem xét lại cơ chế xử lý đối với các hóa đơn bị xác định rủi ro sau 2-3 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp phát sinh giao dịch.

"Thực tế tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp vẫn hoạt động hợp pháp, hóa đơn được phát hành hợp lệ và doanh nghiệp đã thực hiện kiểm tra đầy đủ theo quy định. Việc cơ quan thuế truy thu và xử phạt sau nhiều năm gây khó cho việc lưu trữ, đối chiếu hồ sơ và ảnh hưởng tới quyền lợi của doanh nghiệp", bà Tâm nói.

Bà đề nghị cơ quan thuế có cơ chế cảnh báo sớm đối với các doanh nghiệp có rủi ro. Đồng thời xem xét miễn xử phạt cho các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin nhà cung cấp theo quy định hiện hành, có giao dịch mua bán thực tế, hồ sơ chứng minh đầy đủ và không có dấu hiệu thông đồng hoặc tiếp tay cho vi phạm.

Doanh nghiệp phản ánh trong thực tế có một số cán bộ thuế sử dụng yếu tố "cơ quan điều tra" để gây áp lực cho doanh nghiệp phải xử lý các hóa đơn rủi ro.

Đại diện một doanh nghiệp phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: M.C.

Trả lời doanh nghiệp, ông Phạm Đức Trọng - Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp số 7, Thuế TP.HCM - thừa nhận những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi giao dịch đã hoàn tất rất lâu.

"Những nội dung thanh tra kiểm tra không đề cập đến, sau thời gian từ 2-3 năm thì mới xảy ra việc những hóa đơn trước đây đã được chấp nhận là hợp lệ hoặc đã được hoàn thuế, nhưng đến thời điểm hiện tại cơ quan thuế phát hiện những hóa đơn đó liên quan đến doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, hoặc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thực tế cơ quan thuế không tiến hành xử lý ngay lập tức, mà phải trải qua quá trình xác minh nhằm làm rõ tính hợp pháp của hoạt động, tính thực tế của giao dịch và xác định giao dịch có thực sự phát sinh hay không. Cơ quan thuế chỉ tiến hành xử lý đối với những hành vi vi phạm thực tế", ông Phạm Đức Trọng nói.

Doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán hàng hóa

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết cơ quan thuế nhận được rất nhiều văn bản từ cơ quan điều tra các tỉnh đề nghị phối hợp xử lý các đường dây bán hóa đơn khống - Ảnh: M.C.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết thời gian qua cơ quan thuế nhận được rất nhiều văn bản từ cơ quan điều tra các tỉnh đề nghị phối hợp xử lý các đường dây bán hóa đơn khống. Do vậy mới xảy ra tình huống nhiều doanh nghiệp 2-3 năm sau mới nhận được thông báo từ cơ quan công an.

Cũng có trường hợp doanh nghiệp lớn, có vốn đầu tư nước ngoài, nhân viên mua hàng hóa ở một nơi nhưng lại lấy hóa đơn ở một nơi khác mà lãnh đạo không kiểm soát được.

"Khi cơ quan công an điều tra đã kết luận doanh nghiệp bán hàng chỉ mua bán hóa đơn khống, không hoạt động và không có hàng hóa thực tế, thì cơ quan thuế dù sau 2-3 năm vẫn buộc phải mời doanh nghiệp mua hàng lên làm việc để xử lý về hành vi vi phạm về hành vi trốn thuế.

Việc các doanh nghiệp tự giác, chủ động kê khai loại bỏ chi phí rủi ro và khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ. Đây là rủi ro chung của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vì vậy doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán hàng hóa, đảm bảo đúng nơi có hàng hóa thực sự và có hóa đơn thực sự", ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, một số doanh nghiệp cũng phản ánh về việc có mua hàng thật, chuyển tiền qua ngân hàng nhưng sau đó cơ quan thuế kiểm tra lại thì phát hiện một số hóa đơn không hợp lệ do lỗi bên bán, trong khi bên mua ngay tình. Doanh nghiệp rất lo ngại sẽ bị đưa hồ sơ qua cơ quan điều tra và kiến nghị cơ quan thuế lỗi bên nào thì xem xét xử lý bên đó, thay vì xử lý cả bên mua như hiện nay.