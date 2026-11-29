Đậu phụ, món ăn mang lại nguồn đạm từ thực vật - Ảnh minh họa

Sau đây là cách kiểm soát cholesterol thông qua chế độ ăn uống, theo hướng dẫn trên Health.com:

Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Để kiểm soát cholesterol, nên chú trọng bổ sung chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan có trong các loại rau củ, trái cây và đậu. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu LDL trong máu bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ và thúc đẩy quá trình đào thải chất này ra khỏi cơ thể.

Việc tăng cường lượng chất xơ nạp có thể giúp ngăn ngừa tình trạng lipid máu cao, đồng thời hạn chế các yếu tố nguy cơ khác gây bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và đường huyết cao.

Thay thế chất béo bão hòa

Thay thế các chất béo bão hòa bằng các chất béo không bão hòa là một cách hiệu quả để kiểm soát cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu LDL, do nó gây ảnh hưởng xấu đến các thụ thể tại gan, vốn đóng vai trò kiểm soát cholesterol.

Dầu ô liu là một lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm kiếm một loại chất béo tốt cho tim mạch để bổ sung vào các bữa ăn của mình. Dầu ô liu chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn và các chất chống oxy hóa polyphenolm - những thành phần này có thể giúp giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL, tăng cường sức khỏe tim mạch nói chung.

Bạn có thể dùng dầu ô liu để chế biến các món ăn ở nhiệt độ thấp đến trung bình, hoặc dùng để rưới lên các món salad, cá và rau củ trước khi thưởng thức.

Thay thế carbohydrate tinh chế bằng carbohydrate phức hợp

Các loại carbohydrate tinh chế như gạo trắng, bún, phở chứa ít chất xơ hơn đáng kể so với các loại tinh bột phức hợp. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn kém lành mạnh hơn, đặc biệt là nếu bạn đang cố gắng giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các loại ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp cải thiện mức cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và chỉ số HbA1c, một thước đo dài hạn về khả năng kiểm soát đường huyết, vốn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim.

Tự nấu ăn tại nhà

Những bữa ăn tự nấu có thể tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn ngoài có thể khiến chất lượng chế độ ăn uống kém, cũng như làm tăng nguy cơ có mức lipid trong máu cao và các bệnh tim mạch.

Việc tự nấu bữa tối và tốt hơn là các bữa ăn trong ngày tại nhà giúp bạn kiểm soát được các nguyên liệu sử dụng, đây là điều thiết yếu khi bạn đang cố gắng kiểm soát mức cholesterol của mình.

Chuẩn bị nhiều thực phẩm từ thực vật Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật có thể là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát cholesterol và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Các chế độ ăn dựa trên thực vật thường giàu những dưỡng chất có khả năng kiểm soát cholesterol, như chất xơ và các hợp chất có nguồn gốc thực vật gọi là phytosterol. Phytosterol, vốn tập trung nhiều trong thành tế bào. Thực vật cạnh tranh với cholesterol trong quá trình hấp thụ tại ruột, từ đó góp phần giúp kiểm soát cholesterol. Ngoài ra, các chế độ ăn dựa trên thực vật cũng chứa rất ít cholesterol từ thực phẩm, vốn thường có nhiều trong các loại sản phẩm như trứng và thịt đỏ. Việc chuẩn bị các bữa tối dựa trên thực vật bằng cách thay thế các nguồn đạm động vật quen thuộc bằng các lựa chọn từ thực vật như đậu lăng hay đậu phụ, đồng thời ưu tiên các loại thực phẩm thực vật lành mạnh như rau củ, các loại hạt có thể giúp ngăn ngừa tình trạng lipid máu cao.