Ăn trứng ảnh hưởng đến cholesterol như thế nào?

Món trứng chiên thịt - Ảnh minh họa

Đối với hầu hết mọi người, việc ăn trứng ở mức độ vừa phải dường như không làm tăng lượng cholesterol trong máu hay gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tuy nhiên một số nhóm có thể cần thận trọng hơn.

Với nhiều người, trứng không ảnh hưởng đến cholesterol

Khi bạn ăn các loại thực phẩm giàu cholesterol như trứng, gan thường sẽ tự điều chỉnh bằng cách giảm bớt lượng cholesterol tự sản xuất, nhờ đó có thể hạn chế sự thay đổi nồng độ cholesterol trong máu của bạn.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ 2 quả trứng mỗi ngày trong khuôn khổ chế độ ăn ít chất béo bão hòa không ảnh hưởng đến mức độ cholesterol xấu LDL. Trong nghiên cứu đó, yếu tố quan trọng hơn chính là lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn, chứ không phải lượng cholesterol từ thực phẩm.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trứng có thể làm tăng nhẹ mức cholesterol LDL ở một số nhóm đối tượng, nhưng đồng thời cũng thường làm tăng mức cholesterol tốt HDL, yếu tố có liên quan đến tình trạng sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Điều này có thể giúp duy trì hoặc cải thiện tỉ lệ LDL/HDL tổng thể, đây là chỉ số phản ánh nguy cơ mắc bệnh tim chính xác hơn so với việc chỉ dựa vào tổng lượng cholesterol.

Tại sao trứng lại khác biệt so với các loại thực phẩm chứa cholesterol khác?

Không phải tất cả các loại thực phẩm chứa cholesterol đều tác động đến cơ thể theo cùng một cách. Trứng có hàm lượng chất béo bão hòa tương đối thấp, nên trứng không ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol. Chất béo bão hòa vốn có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu LDL.

Trứng cũng là loại thực phẩm giàu dưỡng chất. Chúng cung cấp hàm lượng protein cao, vitamin B12, choline, selen và vitamin D, tất cả đều góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, choline đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ và chức năng gan, biến trứng thành một loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Những ai nên thận trọng khi ăn trứng?

Mặc dù trứng an toàn đối với hầu hết mọi người, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol theo những cách khác nhau ở một số nhóm đối tượng nhất định.

Những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch từ trước, hoặc tình trạng tăng cholesterol máu do di truyền nên trao đổi với bác sĩ về cách đưa trứng vào chế độ ăn uống của mình.

Cách ăn trứng trong chế độ dinh dưỡng tốt cho tim mạch Nếu bạn thích ăn trứng nhưng vẫn quan tâm đến mức cholesterol và huyết áp của mình, một vài điều chỉnh nhỏ có thể giúp bạn tận dụng các lợi ích từ trứng mà không gây hại cho sức khỏe: Chú ý đến các thực phẩm ăn kèm: Các loại rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên hạt sẽ hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt hơn so với thịt xông khói hay xúc xích. Chọn phương pháp chế biến lành mạnh hơn: Luộc, chần hoặc sử dụng rất ít dầu ăn sẽ giúp hạn chế chất béo bão hòa. Hạn chế thêm muối: Hãy cố gắng giảm lượng muối nêm nếm thêm vào món ăn, tương tự như nguyên tắc trong chế độ ăn nhằm phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Chú trọng vào chế độ dinh dưỡng tổng thể: Một chế độ ăn giàu chất xơ, trái cây, rau củ và các chất béo không bão hòa quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ.