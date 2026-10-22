Đội chăm sóc sức khỏe đến từng nhà xử lý ổ dịch viêm não mô cầu ở TP.HCM

Dưới nắng nóng, nhưng các thành viên Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư vẫn cần mẫn đến tận nhà các hộ dân trong khu vực xuất hiện não mô cầu để giám sát - Ảnh: THU HIẾN

Hơn 2.000 học sinh, giáo viên uống kháng sinh dự phòng

Hơn 7h sáng 20-10, các thành viên Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gồm bác sĩ, điều dưỡng, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM đã nhanh chóng tỏa về những khu dân cư có người tiếp xúc với ca mắc não mô cầu để giám sát.

Mang theo túi y tế thông minh, len vào sâu trong các con hẻm nhỏ, họ "đi từng ngõ, gõ từng nhà", thăm hỏi sức khỏe và theo dõi gần 200 người tiếp xúc gần với bốn ca mắc não mô cầu.

Trạm y tế xã Hiệp Phước có 7 Đội chăm sóc sức khỏe liên tục, mỗi đội gồm 4-6 nhân viên y tế và 3-4 cộng tác viên địa phương. Các đội chia nhau bám từng khu phố, họ chính là cầu nối giữa trạm y tế với từng khu dân cư, dõi theo sức khỏe người dân và kịp thời có mặt khi bà con cần.

Trước khi vào khu vực có ca bệnh, các thành viên trong đội đều uống thuốc kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế để bảo đảm an toàn.

Tại nhà bệnh nhi tử vong do não mô cầu, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Gấm - Giám đốc Trạm y tế xã Hiệp Phước (TP.HCM) - nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt từng người trong gia đình, hỏi thăm tình trạng sức khỏe và dặn gia đình liên hệ ngay với cơ sở y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ.

Trong căn nhà vừa trải qua mất mát, sự có mặt của đội y tế lúc này chính là điểm tựa để người thân bệnh nhi vơi bớt lo lắng, yên tâm theo dõi sức khỏe và biết cách xử trí khi có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Gấm chia sẻ thêm hơn 8h tối 14-10, trạm y tế nhận tin có ca mắc não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng. Trong đêm, đơn vị đã huy động toàn bộ Đội chăm sóc sức khỏe liên tục phối hợp với nhà trường lấy danh sách những người tiếp xúc gần để liên hệ trực tiếp, cho uống kháng sinh dự phòng.

Khoảng 8h30 sáng hôm sau, khi kết quả xét nghiệm xác nhận thêm một ca mắc, các đội y tế tiếp tục hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng cho học sinh ở hai lớp có ca bệnh.

"Đến đầu giờ chiều, việc uống thuốc kháng sinh dự phòng đã hoàn tất cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên có mặt tại trường", bác sĩ Gấm nói.

Đến hết ngày 25-10, đội chăm sóc sức khỏe liên tục sẽ tiếp tục đồng hành cùng gần 200 người tiếp xúc gần:

Đội đến tận nhà thăm khám, gọi điện hỏi thăm và cập nhật tình trạng sức khỏe, từ những triệu chứng mới xuất hiện đến khi các biểu hiện đã hết theo khuyến cáo của ngành y tế.

Nếu có dấu hiệu đáng lo như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn ói, người dân cần đến bệnh viện ngay, đội sẽ hướng dẫn gia đình đưa người bệnh đến cơ sở phù hợp; xe cấp cứu luôn sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp cần cấp cứu, bất kể ngày hay đêm.

Nhân viên y tế nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của từng người trong gia đình có ca bệnh tử vong do não mô cầu - Ảnh: THU HIẾN

Gần dân, sát dân, chung tay dập dịch

Anh Nguyễn Nhân Màng - Bí thư chi bộ ấp Nhơn Đức, xã Hiệp Phước (TP.HCM) - cho hay đêm 14-10, khi nhận thông báo từ trạm y tế về trường hợp trẻ mắc bệnh, anh và các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ cùng ngành y tế truy vết chùm ca bệnh.

"Khoảng 21h hôm đó, sau khi có thông tin chính thức từ ngành y tế, mọi người đã phối hợp với bác sĩ tại trạm vận động những người tiếp xúc gần các ca bệnh nhanh chóng uống thuốc kháng sinh dự phòng", anh Màng chia sẻ.

Để người dân bớt lo lắng, các thành viên đăng thông tin hướng dẫn phòng bệnh lên nhóm mạng xã hội của ấp để người dân nắm tình hình.

Am tường từng ngõ xóm, biết rõ từng hộ dân, các thành viên Đội chăm sóc sức khỏe liên tục như những "cánh tay nối dài" của ngành y tế, nhanh chóng lần theo các mối tiếp xúc và đưa hướng dẫn phòng bệnh đến từng nhà.

"Trước đây, mỗi lần vận động người dân phối hợp phòng dịch tôi và các cộng tác viên thường gặp nhiều khó khăn. Từ ngày Đội chăm sóc sức khỏe liên tục bám từng khu phố, bà con dần quen mặt, thêm tin tưởng; khi có ca bệnh, lời vận động vì thế cũng được hưởng ứng nhanh hơn", anh Màng nói.

Quyết tâm đổi mới y tế cơ sở từ mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay trong mô hình truyền thống, trạm y tế chủ yếu là nơi người dân tìm đến khi có bệnh. Nhưng với mô hình mới, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ chủ động "đi từng ngõ, đến từng nhà, chăm từng người", quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Ba địa phương tại TP.HCM được lựa chọn triển khai ra quân mô hình đầu tiên gồm xã: Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ. Việc lựa chọn triển khai thí điểm tại các xã này không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu, mà còn là tín hiệu rõ ràng về quyết tâm đổi mới của ngành y tế TP.HCM. Sau hơn hai tháng thí điểm, những đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã trở thành cánh tay nối dài của trạm y tế, đưa dịch vụ chăm sóc đến gần hơn với từng khu dân cư. Từ khám sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh đến phối hợp kiểm soát ổ dịch, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả của cách làm bám địa bàn, sát người dân. Các đội chăm sóc sức khỏe liên tục chính là bước đi cụ thể hóa mô hình y học gia đình tại Việt Nam, nơi mỗi người dân có một "điểm chạm y tế" gần nhất, tin cậy và gắn bó lâu dài. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng, đa trung tâm, trong đó y tế cơ sở thực sự đóng vai trò "người gác cổng" của hệ thống y tế.

Túi y tế thông minh của các thành viên đội y tế trang bị khi vào tâm dịch não mô cầu - Ảnh: THU HIẾN

Thuốc kháng sinh Azihasan được dùng làm kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần ca mắc não mô cầu - Ảnh: THU HIẾN

Từ ngày Đội chăm sóc sức khỏe liên tục bám từng khu phố, bà con dần quen mặt, thêm tin tưởng, việc tiếp cận, hướng dẫn phòng bệnh cho người dân cũng dễ dàng hơn - Ảnh: THU HIẾN