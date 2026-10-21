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Xã Thường Tân, TP.HCM thông báo ghi nhận ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi

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BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
HƯƠNG LY
HƯƠNG LY

UBND xã Thường Tân (TP.HCM) cho biết địa phương đang phối hợp với ngành y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra, giám sát ca bệnh viêm não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc. Bệnh nhân là bé nam, 12 tuổi.

TP.HCM ghi nhận thêm ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi - Ảnh 1.

TP.HCM ghi nhận 4 ca não mô cầu trước đó tại Trường THCS Hai Bà Trưng - Ảnh: HƯƠNG LY

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 21-10, đại diện UBND xã Thường Tân (TP.HCM, khu vực Bắc Tân Uyên, Bình Dương trước đây) cho biết địa phương đang phối hợp với ngành y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra, giám sát ca bệnh viêm não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc.

Theo báo cáo nhanh của Trạm y tế xã Thường Tân, vào lúc 6h ngày 20-10, đơn vị ghi nhận thông tin có ca não mô cầu.

Bệnh nhi là B.T.T. (sinh năm 2014) địa chỉ tại tổ 2, ấp Mỹ Lộc. Ngày khởi phát bệnh là 13-10, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và có sức khỏe ổn. Bệnh nhi đã tiêm phòng vắc xin 1 mũi vào ngày 4-9-2023.

Về thông tin dịch tễ, từ ngày 1-10 đến ngày 13-10, em đi học thêm tại Trung tâm Anh ngữ Ms H. (đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên, TP.HCM) học 4 buổi vào ngày 3-10, 6-10, 8-10 và 10-10.

Bệnh nhi sốt từ sáng 13-10, không ho, không sổ mũi nhưng đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều nên nghỉ học.

Sáng 14-10, em được khám ở Bệnh viện Châu Thành, phường Tân Hiệp, TP.HCM, chẩn đoán nhiễm siêu vi.

Đến ngày 15-10, em vẫn sốt cao nên tái khám, bác sĩ đề nghị nhập viện. Sau đó em khám Bệnh viện Thuận Mỹ, phường Thủ Dầu Một, xét nghiệm bác sĩ nghi viêm màng não nên hướng dẫn người nhà đưa em đến khám và nhập Bệnh viện Nhi đồng 2.

Báo cáo của Trạm y tế xã thể hiện tình trạng bệnh nhi lúc nhập viện tỉnh táo, môi hồng/khí trời, chi ấm, mạch quay đều rõ 90 lần/phút, huyết áp 110/60 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút, nhiệt độ 37°C, cổ gượng.

Ngày 19-10, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lấy mẫu và xét nghiệm, cho kết quả dương tính với não mô cầu. Trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu khác, chỉ ở nhà và đi học tại Trường Ngô Thời Nhiệm (đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP.HCM) và Trung tâm Anh ngữ H. tại đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên.

TP.HCM ghi nhận thêm ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi - Ảnh 2.

Trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh tại Viện Pasteur TP.HCM - Ảnh: HƯƠNG LY

Trạm y tế xã Thường Tân đã xác minh, điều tra, hướng dẫn người nhà bệnh nhân các biện pháp dự phòng như hướng dẫn ông bà ngoại sử dụng thuốc dự phòng Azithromycin 500mg và xử lý vệ sinh môi trường bằng cloramin B.

Đồng thời hướng dẫn người nhà theo dõi tình hình sức khỏe, khi có dấu hiệu bất thường thì liên hệ trực tiếp cho Trạm y tế xã Thường Tân để được tư vấn, hướng dẫn.

Bên cạnh đó tiếp tục giám sát chặt chẽ sức khỏe của người bệnh cũng như người tiếp xúc gần với ca bệnh; truyền thông cho người dân các dấu hiệu bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tuyệt đối không được tự ý uống thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát

Trước đó, TP.HCM đã ghi nhận chùm ca não mô cầu nhóm B tại một trường học ở xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè trước đây) có 4 học sinh mắc bệnh, trong đó có 1 học sinh tử vong.

Sở Y tế TP.HCM cho hay các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm 4 ca bệnh não mô cầu nhóm B đã được kiểm soát tốt.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, trạm y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú của bệnh nhân) đến hết ngày 25-10.

Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

TP.HCM ghi nhận thêm ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi - Ảnh 4.Người dân đi tiêm vắc xin não mô cầu tăng 3-8 lần, cần lưu ý gì?

Số người đến tiêm vắc xin não mô cầu tại các cơ sở tiêm chủng ở TP.HCM tăng mạnh những ngày gần đây, có nơi ghi nhận lượng tiêm gấp nhiều lần ngày thường. Người dân cần lưu ý gì?

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BÁ SƠN - HƯƠNG LY
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    Chủ đề: Bệnh não mô cầu nhiễm não mô cầu vắcxin não mô cầu

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