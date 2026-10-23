Ăn gì để 'trẻ mãi không già'?

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố thường bị bỏ qua nhưng có thể góp phần duy trì làn da khỏe mạnh - Ảnh: UA NEWS

Theo Đài BBC, các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, ánh nắng mặt trời và biến đổi khí hậu là những nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Cùng với đó, khi tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng dần mất đi collagen - loại protein giúp duy trì cấu trúc và độ săn chắc của da - khiến các nếp nhăn xuất hiện.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, chế độ ăn uống - một yếu tố thường bị bỏ qua - có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Rau củ, trái cây nhiều màu sắc

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đặc biệt là các loại rau củ, trái cây có màu sắc đa dạng.

Những thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ da trước tác động của ô nhiễm môi trường và ánh nắng mặt trời.

Chẳng hạn, cà rốt, ớt chuông và cà chua giàu carotenoid, nhóm sắc tố tự nhiên bao gồm lutein, lycopene và beta-carotene.

Trong đó, beta-carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào da và khả năng chống nhiễm trùng.

Carotenoid cũng có thể hỗ trợ quá trình sản xuất axit hyaluronic, phân tử giúp duy trì độ ẩm, độ săn chắc và đàn hồi của da.

Bên cạnh đó, xoài và các loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C cũng giúp cơ thể sản xuất collagen và bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng.

Các nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể góp phần cải thiện độ ẩm, giảm tình trạng tăng sắc tố da. Đây cũng là lý do chất này thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da và thực phẩm bổ sung.

Chất béo lành mạnh

Không chỉ rau củ và trái cây, các loại hạt và cá béo cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho làn da nhờ hàm lượng chất béo lành mạnh và vitamin dồi dào.

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt phỉ và hạt thông chứa nhiều vitamin E, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương và quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, axit béo omega-6 có trong các loại hạt và dầu thực vật còn giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và duy trì độ ẩm.

Omega-3, một loại axit béo có nhiều trong cá hồi, cá mòi và cá thu, có thể giúp giảm viêm và duy trì lượng collagen hiện có trong da.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận omega-3 có khả năng làm giảm độ nhạy cảm của da trước ánh nắng mặt trời, từ đó góp phần hạn chế những tổn thương do nắng gây ra.

Các loại hạt giàu vitamin E và omega-6, giúp da căng bóng ngậm nước - Ảnh: CLEVELAND CLINIC

Thực phẩm tốt cho đường ruột

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất, chăm sóc sức khỏe đường ruột cũng được xem là một cách hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Theo các nhà nghiên cứu, đường ruột và làn da có mối liên hệ chặt chẽ thông qua cơ chế gọi là "trục ruột - da".

Khi hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, chúng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và tạo ra các hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, qua đó mang lại tác động tích cực cho làn da.

Để nuôi dưỡng hệ vi sinh vật này, các chuyên gia khuyến khích duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau thơm và gia vị.

Đặc biệt, những thực phẩm lên men như dưa cải muối chua, kim chi, trà kombucha và sữa chua cũng có thể góp phần hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe làn da.

