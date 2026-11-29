Bác sĩ Ninh Công Vi thăm khám cho người bệnh - Ảnh: BSCC

Tuy nhiên, nhờ tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, nhiều thể bệnh hiện nay có tiên lượng khả quan.

Bầm tím, mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo

Theo bác sĩ Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, xạ trị và y học hạt nhân quốc tế Phương Đông - ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc các tế bào thuộc hệ lympho.

Nhóm bệnh này gồm bệnh bạch cầu (leukemia), u lympho Hodgkin và không Hodgkin, đa u tủy xương, bệnh tăng sinh tủy và u loạn sinh tủy.

Trong đó, bệnh bạch cầu, còn gọi là ung thư máu hay máu trắng, xảy ra khi các tế bào bạch cầu phát triển bất thường, mất khả năng trưởng thành và tích tụ trong tủy xương, máu hoặc các cơ quan khác.

Sự tăng sinh của tế bào ác tính cản trở quá trình sản xuất tế bào máu bình thường, khiến người bệnh có thể bị thiếu máu, giảm tiểu cầu và suy giảm miễn dịch.

Bệnh bạch cầu được chia thành hai nhóm chính là cấp tính và mạn tính, đồng thời phân loại theo dòng tế bào gồm dòng tủy và dòng lympho. Mỗi thể bệnh có đặc điểm và phương pháp điều trị khác nhau.

Theo bác sĩ Vi, một dấu hiệu cần lưu ý là xuất huyết dưới da. Khác với vết bầm thông thường thường xuất hiện sau va chạm, những vết bầm tự phát, không rõ nguyên nhân, có kích thước lớn, lan rộng hoặc xuất hiện ở nhiều vị trí có thể là dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, các chấm xuất huyết nhỏ li ti dưới da, không mất đi khi ấn vào, có thể liên quan đến tình trạng giảm tiểu cầu. Khi tế bào ác tính lấn át quá trình sản xuất tiểu cầu trong tủy xương, khả năng đông máu suy giảm, khiến người bệnh dễ bầm tím, chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc xuất huyết bất thường.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, sốt hoặc nhiễm trùng tái diễn, da xanh xao, khó thở khi vận động, vã mồ hôi ban đêm, đau xương, nổi hạch và sụt cân không chủ ý.

Tuy nhiên, đây không phải những dấu hiệu đặc hiệu của ung thư máu mà còn có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác. Người dân nên đi khám khi triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện bất thường.

Dấu hiệu cần lưu ý là xuất huyết dưới da có thể là dấu hiệu cảnh báo ban đầu - Ảnh minh họa

Nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh

Bác sĩ Vi cho biết phần lớn trường hợp ung thư máu xuất phát từ những biến đổi di truyền mắc phải trong quá trình phát triển của tế bào tạo máu. Những biến đổi này khiến tế bào mất khả năng kiểm soát phân chia, phát triển bất thường và trở thành tế bào ác tính.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tiếp xúc với hóa chất như benzen, phơi nhiễm bức xạ ion hóa, từng điều trị hóa trị hoặc xạ trị, một số hội chứng di truyền và nhiễm các loại vi rút như HTLV-1, EBV.

Tuy nhiên, có yếu tố nguy cơ không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh. Phần lớn trường hợp ung thư máu không di truyền trực tiếp từ cha mẹ sang con.

Đối với lo ngại nhuộm tóc thường xuyên gây ung thư máu, bác sĩ cho rằng hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định việc nhuộm tóc thông thường là nguyên nhân gây bệnh.

Một số nghiên cứu từng ghi nhận mối liên quan giữa sử dụng thuốc nhuộm tóc lâu dài với nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, nhưng kết quả chưa thống nhất. Do đó, không nên suy luận rằng cứ nhuộm tóc là có nguy cơ mắc ung thư máu.

Nhiều tiến bộ mở ra cơ hội điều trị

Theo bác sĩ Vi, ung thư máu hiện nay không còn đồng nghĩa với án tử. Nhờ tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, nhiều thể bệnh có tiên lượng tốt, một số trường hợp có thể lui bệnh lâu dài, thậm chí chữa khỏi.

Tiên lượng phụ thuộc vào loại bệnh, đặc điểm sinh học và bất thường di truyền, tuổi, tình trạng sức khỏe tổng thể cũng như khả năng đáp ứng với điều trị ban đầu.

Để xác định thể bệnh, người bệnh có thể được chỉ định xét nghiệm máu, chọc hút hoặc sinh thiết tủy xương, xét nghiệm miễn dịch dòng chảy và phân tích di truyền, đột biến gene. Kết quả giúp bác sĩ phân nhóm nguy cơ và lựa chọn phác đồ phù hợp.

Những năm gần đây, điều trị ung thư máu có nhiều tiến bộ với các thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, kháng thể đặc hiệu hai đích và ghép tế bào gốc tạo máu. Các xét nghiệm sinh học phân tử cũng ngày càng chính xác, hỗ trợ cá thể hóa điều trị. Đã có nhiều người bệnh sống thêm 20 năm và hơn nữa tính từ khi phát hiện bệnh.

Tùy thể bệnh và tình trạng sức khỏe, bác sĩ có thể sử dụng riêng lẻ hoặc phối hợp nhiều phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa ung thư máu tuyệt đối do phần lớn trường hợp liên quan đến những biến đổi di truyền mắc phải, không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Tuy nhiên, mỗi người có thể hạn chế một số yếu tố nguy cơ bằng cách không hút thuốc, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại và tuân thủ quy định an toàn lao động khi làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất hoặc bức xạ.