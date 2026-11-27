TikToker Hậu Hoàng chia sẻ thông tin mắc ung thư, mong nhận được sự đồng hành và động viên của khán giả trong chặng đường sắp tới - Ảnh: FBNV

Tối 26-11, fanpage Hau Hoang có 4 triệu người theo dõi (có tích xanh) đăng hình ảnh kèm thông tin TikToker Hậu Hoàng bị ung thư.

Cô viết: “Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy.

Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy.

Cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tôi cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tôi, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới”.

Trong chia sẻ trên Facebook, TikToker Hậu Hoàng chia sẻ càng lớn càng thấm thía câu "Có sức khoẻ là có tất cả”. Cô nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khoẻ.

"Tôi mới phát hiện ra hai ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tôi cũng khóc rất nhiều...", Hậu hoàng viết dưới bình luận.

Hậu Hoàng được khán giả yêu mến bởi tính cách vui vẻ, năng động và tinh thần lạc quan, yêu đời - Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ gửi lời động viên Hậu Hoàng. Diễn viên Tiến Luật chia sẻ: "Thương em, cố lên cô bé hay cười, mong em luôn mạnh mẽ và luôn có nụ cười dù trong hoàn cảnh nào. Cố lên nhé em gái". Trương Quỳnh Anh viết: "Chị không chịu đâu, cô bé đáng yêu, tích cực dễ thương vậy, ung thư đi chỗ khác chơi đi, mong em luôn lạc quan và sức khỏe nhé".

Bùi Công Nam để lại dòng bình luận: "Em đáng yêu và mạnh mẽ lắm Hậu. Cố lên em sẽ làm được mà. Thương em lắm". Thúy Ngân nhắn nhủ: "Cố lên em ơi. Hãy lạc quan lên nha. Mọi người vẫn bên em". Hoa hậu Hương giang chia sẻ: "Cố lên em ơi, ráng giữ năng lượng tích cực nhất! Cả nhà Sao nhập ngũ yêu em".

Lâm Vỹ Dạ động viên: "Chị có anh bạn ung thư gần 20 năm rồi. Đến giờ anh vẫn hoạt động kinh doanh, vui vẻ, khoẻ mạnh, yêu đời. Vững tâm vượt qua em nhé! Cầu mong em luôn bình an. Ôm em Hậu ơi"...

Hậu Hoàng thường xuất hiện với hình hài hước, tràn đầy năng lượng - Ảnh: FBNV

Hậu Hoàng tên khai sinh Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, tại Hà Nội, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Cô được khán giả biết đến qua các video nhạc chế, vũ đạo, diễn xuất hài hước và những câu chuyện lấy cảm hứng từ đời sống, học đường, truyện dân gian. Năm 2020, Hậu Hoàng để lại ấn tượng trong chương trình Sao nhập ngũ. Chính tính cách vui vẻ, hoạt bát, hài hước của khô khiến khán giả yêu mến. Sau đó, Hậu Hoàng tiếp tục tham gia Sàn đấu vũ đạo, có thể hiện khả năng nhảy và trình diễn sân khấu. Đây cũng là một trong những thế mạnh của Hậu Hoàng bên cạnh việc sáng tạo video hài, nhạc chế vì cô từng tham gia nhóm nhảy S.U.D Crew. Năm 2024, Hậu Hoàng góp mặt trong Chị đẹp đạp gió. Cô tiếp tục thử sức với sân khấu âm nhạc, trình diễn solo, vũ đạo và những màn kết hợp cùng nghệ sĩ. Cô từng cho biết tham gia chương trình là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm những điều mới mẻ, đồng thời học hỏi và giao lưu với các nghệ sĩ khác. Hậu Hoàng trong chương trình Sao nhập ngũ - Ảnh: FBNV Năm 2025, cô trở lại Sao nhập ngũ. Cô vẫn giữ nét hài hước, năng động vốn tạo nên dấu ấn ban đầu. Hậu Hoàng bắt đầu làm YouTube từ năm 2017 với những video cover, nhảy và nội dung vui nhộn. Clip nhạc chế Lép là một trong những sản phẩm tạo dấu ấn. Sau đó, cô dần định hình phong cách riêng với nhạc chế, diễn xuất, vũ đạo và cách kể chuyện dí dỏm. Một số sản phẩm gắn với tên tuổi Hậu Hoàng như Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Những chị đại học đường, Sức mạnh của sao đỏ, Tuổi thơ tôi, Lùn thì sao, Chị em cây khế, Cây tre trăm đốt, Câu chuyện bó đũa…