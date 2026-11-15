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Ca khúc Mất phương hướng của nữ nhạc sĩ Việt Nam từng mắc ung thư đoạt giải thưởng

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Đêm thứ hai lễ trao Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 diễn ra tối 14-11, tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

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Nữ ca sĩ Trần Nghiên trên thảm đỏ lễ trao Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 - Ảnh: BTC

Ca khúc Mất phương hướng của nhạc sĩ, ca sĩ indie Trần Nghiên nhận giải thưởng tại hạng mục Best Music Livestream (Solo Female) của Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31.

Mất phương hướng từng tạo dấu ấn trên các nền tảng số

Ra mắt năm 2025, Mất phương hướng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ giai điệu giàu cảm xúc cùng câu chuyện về những rung động, tiếc nuối và cảm giác chơi vơi, mất phương hướng trong tình yêu.

Ca khúc ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý trên các nền tảng số, với hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 500.000 lượt nghe trên các nền tảng nhạc số và hai tuần liên tiếp góp mặt trong Top 6 Spotify Viral Vietnam.

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Đằng sau thành công của Mất phương hướng là câu chuyện vượt qua biến cố sức khỏe của Trần Nghiên, tên thật là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2001.

Đầu năm 2024, Trần Nghiên phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn I. Cô phải trải qua phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị. 

Dù đối diện với biến cố sức khỏe, Trần Nghiên vẫn không từ bỏ con đường nghệ thuật. Chia sẻ về quãng thời gian này, Trần Nghiên từng viết: "Căn bệnh đã làm năm 2024 của mình trì trệ, nhưng thay vì dừng lại, mình nung nấu giấc mơ nghệ thuật của mình. Mình đã dành năm 2024 để điều trị ung thư, song song là học tập thêm và trau dồi thêm sáng tác".

Chiến thắng tại Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với Trần Nghiên. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho một sản phẩm âm nhạc mà còn là thành quả của hành trình kiên trì theo đuổi đam mê, vượt qua những biến cố trong cuộc sống.

Ca khúc Mất phương hướng của nữ nhạc sĩ Việt Nam từng mắc ung thư đoạt giải thưởng - Ảnh 2.

Trần Nghiên lên nhận giải thưởng - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế hội tụ trên thảm đỏ

Thảm đỏ đêm trao giải thứ hai của Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 có sự góp mặt của năm người dẫn chương trình đến từ năm quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Minh Tuấn (Việt Nam), Brian Yuen (Hong Kong, Trung Quốc), Crazy Coco (Nhật Bản), Louis Hesse (Thái Lan) và Tonipet Gaba (Philippines).

Đại diện Việt Nam tham dự thảm đỏ có nhiều gương mặt quen thuộc như Mai Thu Huyền, Trịnh Kim Chi, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Duy Khánh, Đỗ Nam Sơn, Chi Pu và nhóm nhạc UPRIZE. 

Sự kiện còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và nhiều quốc gia khác.

- Ảnh 3.

diễn viên Trương Gia Huy đứng trên sân khấu công bố người chiến thắng ở một hạng mục - Ảnh: HOÀNG LÊ

Đáng chú ý, diễn viên Trương Gia Huy, một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong, cũng kịp góp mặt tại sự kiện dù chuyến bay đến muộn hơn dự kiến. Tại lễ trao giải, nam diễn viên đảm nhận vai trò công bố người chiến thắng ở một hạng mục.

Trước đó, tại đêm trao giải đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Đức Đệ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất phim tài liệu với phim Mây. Y-Concert by YeaH1 giành giải Chương trình Âm nhạc xuất sắc nhất.

- Ảnh 4.

Nhóm nhạc UPRIZE tại Lễ trao giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 31 - Ảnh: BTC

- Ảnh 5.

5 MC lễ trao giải thưởng Truyền hình châu Á - Ảnh: HOÀNG LÊ

Ca khúc Mất phương hướng của nữ nhạc sĩ Việt Nam từng mắc ung thư đoạt giải thưởng - Ảnh 3.

Chipu rạng rỡ trên thảm đỏ Giải thưởng Truyền hình Châu Á - Ảnh: BTC

- Ảnh 6.Đạo diễn phim về cô tinh tinh tên Mây và Y-Concert được vinh danh

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất phim tài liệu với phim Mây. Y-Concert by YeaH1 giành giải Chương trình Âm nhạc xuất sắc nhất tại Giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 31.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Trương Gia Huy giải thưởng truyền hình châu Á Trần Nghiên Chi Pu

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