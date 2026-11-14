Đạo diễn phim về cô tinh tinh tên Mây và Y-Concert được vinh danh

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ nhận giải thưởng - Ảnh: FBNV

Buổi trao giải đầu tiên của lễ trao giải Giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 31 (ATA 2026), diễn ra tối 13-11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ được vinh danh với phim tài liệu Mây

Phim Mây của đạo diễn Nguyễn Đức Đệ kể lại hành trình tình cảm gắn bó giữa con người và một tinh tinh nhỏ tên Mây. Những ngày đầu sau khi chào đời, Mây được mẹ chăm sóc.

Tuy nhiên, do thiếu sữa, sức khỏe của Mây dần suy yếu. Tình trạng trở nên nghiêm trọng khi tinh tinh mẹ không còn cho con nằm chung.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cá thể non, đội ngũ nhân viên và bác sĩ thú y tại công viên quyết định tách Mây khỏi mẹ để chăm sóc theo chế độ nuôi bộ, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe.

Cán bộ Nguyễn Thanh Phong được giao nhiệm vụ này.

Chia sẻ tại lễ trao giải, đạo diễn Nguyễn Đức Đệ cho biết anh bất ngờ và may mắn khi bộ phim được hội đồng chuyên môn lựa chọn giữa nhiều tác phẩm chất lượng. Theo anh, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân đạo diễn mà còn là thành quả chung của toàn bộ ê kíp thực hiện.

"Tôi xin đại diện ê kíp làm phim Mây của VTV nhận giải thưởng này. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi nghề làm phim tài liệu và tìm kiếm những câu chuyện hay trong thời gian sắp tới", đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chia sẻ.

Trailer phim tài liệu Mây

Y-Concert by YeaH1 vượt qua 7 đề cử quốc tế

Chương trình Y-Concert của tập đoàn YeaH1 được xướng tên ở hạng mục Best Music Programme (Chương trình Âm nhạc xuất sắc nhất). Tổng Giám đốc YeaH1 Nguyễn Thị Hà My đại diện doanh nghiệp lên sân khấu nhận giải.

Y-Concert vượt qua 7 đề cử trong danh sách chung kết đến từ Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Đài Loan và Sri Lanka.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hà My cho biết YeaH1 triển khai Y-Concert với định hướng hưởng ứng chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp văn hóa, hướng đến xây dựng những chương trình âm nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối nghệ sĩ Việt Nam với khán giả châu Á.

Giải thưởng là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Tự Long biểu diễn trong Y-Concert

Y-Concert do YeaH1 và 1Production phối hợp sản xuất, diễn ra ngày 20-12-2025 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên).

Chương trình kéo dài hơn 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ trưởng thành từ bốn chương trình giải trí gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng và Gia đình Haha.

SWAN Nguyễn hát tại lễ trao giải truyền hình Châu Á lần thứ 31, cùng các ca sĩ Việt Nam Trần Nghiên, Đỗ Nam Sơn, Phương Nghiêm, lighT cùng các nghệ sĩ quốc tế như nhóm nhạc nữ IS:SUE (Nhật), Jarren Garcia và Dylan Yturralde (Philippines ). Ca sĩ Sanka Dineth đến từ Sri Lanka và nhóm nhạc Hàn Quốc BE BOYS. Các phần trình diễn góp phần tạo nên không khí sôi động - Ảnh: Cắt từ màn hình



Giải thưởng truyền hình Châu Á 2026 quy tụ hơn 1.000 tác phẩm dự thi Ra đời năm 1996, Giải thưởng truyền hình Châu Á là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực truyền hình và sáng tạo nội dung tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mùa giải thứ 31 trở lại Việt Nam với sự tham gia của nhiều đài truyền hình, nền tảng nội dung và hãng sản xuất lớn trong khu vực, như GMMTV (Thái Lan), Wawa Pictures (Singapore), CGTN, Bilibili, Youku (Trung Quốc) và National Geographic. Theo ban tổ chức, ATA 2026 ghi nhận 409 đề cử từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi, tranh tài ở 74 hạng mục, với sự tham gia của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm và cá nhân được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình khu vực. Mùa giải năm nay cũng có nhiều điểm mới, đáng chú ý là lần đầu tiên xuất hiện hạng mục Trình diễn âm nhạc trên nền tảng livestream (ATA Livestream Music Performance). Bên cạnh đó, giải thưởng mở rộng các hạng mục ghi nhận việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, quay phim, thiết kế bối cảnh và âm thanh truyền hình. Lễ trao giải tiếp tục diễn ra tối 14-11 với nhiều hạng mục giải trí. Trong đêm trao giải này, Việt Nam có những đề cử đáng chú ý, trong đó có phim Vì mẹ anh phán chia tay (VieON) và chương trình Chiến sĩ quả cảm (Zeit Media).