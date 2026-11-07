Phim về cô hắc tinh tinh Mây vào danh sách đề cử Giải thưởng Truyền hình Châu Á

Mây rất quấn "cha nuôi" Nguyễn Thanh Phong - nhân viên bộ phận chăm sóc động vật - Ảnh: Cắt từ màn hình

Phim tài liệu Mây do đạo diễn Nguyễn Đức Đệ thực hiện, góp mặt trong danh sách đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục Phim tài liệu của Giải thưởng Truyền hình Châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026).

Mây cũng vừa phát sóng lại trong khung giờ phim tài liệu trên VTV2 tối 6-11, là câu chuyện dung dị nhưng cảm động về tình cảm đặc biệt giữa con người và động vật.

Hành trình đặc biệt của Mây và cha nuôi

Mây sinh ra năm 2023, là con đầu lòng của Jerry - tinh tinh đến từ Nam Phi - và Baby, đến từ Taiping Zoo (Malaysia).

Những ngày đầu sau khi chào đời, Mây được mẹ Baby chăm sóc. Tuy nhiên, do mẹ thiếu sữa, Mây dần suy kiệt. Mẹ Mây cũng không còn cho Mây nằm chung với mình. Trước tình trạng nguy cấp ấy, đội ngũ nhân viên và bác sĩ thú y tại công viên quyết định đưa Mây ra chăm sóc riêng theo chế độ nuôi bộ, theo dõi và hỗ trợ liên tục.

Trong hành trình ấy, anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên bộ phận chăm sóc động vật, trở thành người cha nuôi của Mây. Anh dành nhiều thời gian và tình cảm chăm sóc Mây như một đứa trẻ, dù bản thân chưa lập gia đình.

Từ những lần cho ăn, chăm sóc sức khỏe, vui chơi đến những tương tác thường ngày, sự kiên nhẫn và yêu thương của những người chăm sóc đã giúp Mây dần hồi phục.

30 phút, phim có hành trình dài từ khi Mây nhỏ xíu yếu ớt cho đến khi cứng cáp về với mẹ. Những khách du lịch ngạc nhiên khi thấy 1 nhân viên cõng con tinh tinh, đi vòng vòng, chơi đùa với nhau thật thoải mái.

Mây trở thành "thành viên" của đội, biết mở cửa phòng, đi vòng vòng tìm "ba" Phong. Khi người cha nuôi đi công tác, Mây tỏ ra nhớ nhung, đôi khi "giận dỗi" vì không được bế.

Mây bên "cha nuôi" Nguyễn Thanh Phong - Ảnh: BTC

Khi Mây ngày càng khỏe mạnh, trưởng thành, mục tiêu của Phong và đội là giúp cô bé từng bước trở về với gia đình tinh tinh, hòa nhập với đồng loại và phát triển những tập tính tự nhiên. Đó cũng là thử thách cảm xúc đối với Phong, khi gắn bó quá lâu với Mây.

"Thật ra, mình cũng phải tập xa Mây, mặc dù có những lúc rất buồn. Sau một quãng thời gian chăm sóc bé, mình cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều thứ. Mình sống đơn giản hơn, biết cho đi, biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn", Phong bộc bạch.

Anh cũng cho rằng, dù làm bất cứ công việc gì, điều quan trọng là phải đặt cái tâm vào đó. Khi dành tình yêu thương chân thành cho Mây, anh cũng nhận lại được sự gắn bó và tình cảm đặc biệt từ cô tinh tinh nhỏ.

Trailer phim tài liệu Mây

Mây vào đề cử Giải thưởng truyền hình châu Á

Mây ghi hình tại Vinpearl Safari Phú Quốc – công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã, mở ra góc nhìn gần gũi về công việc thầm lặng của những người làm công tác chăm sóc và bảo tồn động vật.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chọn cách kể chuyện về Mây bằng những khoảnh khắc gần gũi và không có lời bình. Câu chuyện về tình cảm giữa cô tinh tinh nhỏ và người cha nuôi đặt ra vấn đề con người nhìn nhận thế giới động vật.

Đạo diễn chia sẻ: "Phim gửi suy ngẫm lặng lẽ về sự gắn bó, trách nhiệm và một ý nghĩa khó khăn của tình yêu: đôi khi, yêu thương thật sự là giúp một sinh thể có thể sống tốt ngay cả khi không còn chúng ta ở bên".

Hiện tại, sau hành trình chăm sóc Mây, Phong tiếp tục nhận nuôi bộ Núi - em trai của Mây, mới khoảng 3 tháng tuổi, sinh non. Tình thương giữa con người và những cá thể tinh tinh non tiếp tục được nối dài.

Mây đang vòi vĩnh anh Nguyễn Thanh Phong bế mình - Ảnh: Cắt từ clip

Lễ trao Giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 31 kết hợp Giải thưởng Âm nhạc Jupiter lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại TP.HCM, vào ngày 13 và 14-11. Đây là lần thứ hai lễ trao giải được tổ chức tại Việt Nam, lần trước vào năm 2023.