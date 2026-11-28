Đại biểu và học viên tại lễ khai giảng khóa "Dinh dưỡng cơ bản và kỹ năng tư vấn" ngày 25-11 - Ảnh: DNCC

Đây là hoạt động mở đầu hành trình học tập gắn kiến thức chuyên môn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong đời sống, do Doppelherz Việt Nam đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng trong đào tạo dược sĩ, hướng tới bồi đắp năng lực tư vấn, để kiến thức khoa học trở nên gần gũi hơn trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Nền tảng khoa học để tư vấn thật gần gũi

Từ băn khoăn của người mẹ về bữa ăn của con đến mong muốn giữ gìn sức khỏe tuổi già, mỗi câu hỏi về dinh dưỡng đều gắn với một hoàn cảnh riêng. Điều này đòi hỏi người tư vấn phải hiểu kiến thức, biết lắng nghe và chia sẻ thật gần gũi, dễ hiểu.

Đó cũng là tinh thần kết nối hai nội dung cốt lõi của khóa học về dinh dưỡng và kỹ năng tư vấn. Phát biểu tại buổi khai giảng, PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - nhấn mạnh: "Dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng với sức khỏe".

Khóa học đưa học viên đi từ nhu cầu năng lượng, vai trò của các dưỡng chất đến đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn cho từng nhóm đối tượng khác nhau như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi… Qua đó giúp người học tiếp cận kiến thức gắn với từng giai đoạn của cuộc sống.

Song song với lý thuyết, chương trình bố trí phần thực hành giao tiếp và xử lý tình huống. Người học có cơ hội rèn luyện cách giải thích những nội dung chuyên môn bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với người được tư vấn.

PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: DNCC

Giá trị tiếp nối sau mỗi giờ học

Chị Linh - chủ nhà thuốc Chương Linh tại Thanh Hóa - mong đợi sau khóa học có thể vận dụng kiến thức dinh dưỡng vào việc tư vấn khách hàng, bồi đắp sự tin cậy dành cho nhà thuốc.

Kỳ vọng ấy gợi mở việc đi tìm câu trả lời thắc mắc "Làm sao trả lời thấu đáo hơn những câu hỏi của người dân?". Bởi khi kiến thức được diễn giải rõ ràng, sát với nhu cầu thực tế sẽ giúp người nghe có cơ sở cân nhắc lựa chọn trong việc chăm sóc bản thân, gia đình.

Bà Lê Phương Dung, đại diện Doppelherz Việt Nam, cho biết chương trình là định hướng đầu tư lâu dài cho năng lực chuyên môn của dược sĩ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hồi tháng 9 vừa qua, Viện Dinh dưỡng cùng Công ty cổ phần Mastertran - đơn vị phân phối Doppelherz tại Việt Nam - đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận đặt nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và truyền thông giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

Khóa học là bước triển khai cụ thể, kết nối thế mạnh chuyên môn của viện với sự đồng hành của doanh nghiệp trong bồi dưỡng năng lực tư vấn cho dược sĩ. Kỳ vọng lớn nhất qua khóa đào tạo chính là chất lượng tư vấn có căn cứ, gần với nhu cầu từng người hơn, cũng là góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cho cộng đồng tốt hơn nữa.

Bà Lê Phương Dung, đại diện Doppelherz Việt Nam, chia sẻ tại chương trình - Ảnh: DNCC