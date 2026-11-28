Tọa đàm Sữa mẹ diệu kỳ diễn ra ngày 28-11 - Ảnh: D.LIỄU

Đó là chia sẻ của các chuyên gia tại tọa đàm "Sữa mẹ diệu kỳ" do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Momtech tổ chức tại Hà Nội ngày 28-11.

Sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé

TS.BS Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Phó cục trưởng Cục Trẻ em (nay là Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế), nhấn mạnh sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu đối với trẻ, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời.

Sữa mẹ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thể chất, trí tuệ, hoàn thiện hệ miễn dịch, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, hô hấp và tiêu chảy. Việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng mang lại lợi ích cho người phụ nữ như hỗ trợ tử cung co hồi sau sinh, giảm nguy cơ thiếu máu và tăng cường gắn kết tình cảm mẹ con.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được bà Hoa dẫn lại, trẻ cần được bú mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sau đó, trẻ được ăn bổ sung phù hợp nhưng tiếp tục bú mẹ đến ít nhất 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS.BS Phạm Văn Phú, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng nhi khoa, Đại học Y Hà Nội, cho biết thực tế có nhiều bà mẹ khi thấy lượng sữa ít đi thường vội bổ sung sữa công thức mà chưa tìm hiểu nguyên nhân.

Theo bác sĩ Phú, khi trẻ bú mẹ ít đi, tuyến vú giảm nhận được kích thích, khiến lượng sữa tiếp tục suy giảm.

Nếu tình trạng này kéo dài, người mẹ có thể dần mất sữa, vô tình tạo thành vòng luẩn quẩn khiến việc duy trì nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng khó khăn.

Bác sĩ Phú cho biết phần lớn phụ nữ có khả năng tạo đủ sữa nuôi con. Khi trẻ bú thường xuyên, tuyến vú được kích thích nhiều hơn và cơ thể mẹ tăng tiết sữa để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, một tỉ lệ nhỏ phụ nữ có thể gặp tình trạng ít sữa hoặc không có sữa do đặc điểm sinh học, cần được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.

Không nên chủ động cắt cữ bú đêm

Bác sĩ Phú cũng đề cập đến xu hướng chủ động cai sữa đêm cho trẻ dưới 1 tuổi với mong muốn giúp con ngủ xuyên đêm.

Theo chuyên gia, việc để trẻ nhịn ăn trong khoảng 10 tiếng, từ 20h hôm trước đến 8h sáng hôm sau, có thể khiến trẻ không được bổ sung dinh dưỡng trong thời gian dài, trong khi nhu cầu bú của trẻ ở độ tuổi này rất lớn. Chủ yếu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào nguồn sữa của mẹ.

Bên cạnh đó, việc duy trì cữ bú đêm còn có ý nghĩa đối với quá trình tạo sữa. Cụ thể, prolactin là hormone tham gia kích thích sản xuất sữa, còn oxytocin giúp sữa được giải phóng ra ngoài thông qua phản xạ xuống sữa. Hoạt động tiết prolactin tăng vào ban đêm.

Do đó, ông khuyến khích các bà mẹ duy trì cho trẻ bú đêm, không chủ động cắt cữ bú ở trẻ chỉ để trẻ ngủ xuyên đêm.

Để duy trì nguồn sữa, bác sĩ Phú khuyến khích sử dụng máy hút sữa khi mẹ không thể trực tiếp cho con bú, nhất là trong giai đoạn trở lại làm việc sau nghỉ thai sản. Đây là cách giúp duy trì kích thích tuyến vú và tạo điều kiện để trẻ tiếp tục được sử dụng sữa mẹ.

TS.BS Vũ Thị Kim Hoa cho rằng khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức mà cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức.

Gia đình cần tạo điều kiện để người mẹ nghỉ ngơi, bảo đảm dinh dưỡng và giữ tinh thần thoải mái. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần có chính sách phù hợp để hỗ trợ phụ nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ khi trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh.