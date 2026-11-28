Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell cùng lãnh đạo siêu thị ở TP.HCM quảng bá hàng Úc - Ảnh: HẢI KIM

Thị trường thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam có thêm lựa chọn khi chương trình "Taste of Australia" được triển khai tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, từ nay đến hết ngày 9-12.

Hơn 200 sản phẩm thực phẩm Úc được giới thiệu vào siêu thị

Chương trình do Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade) tổ chức, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đến từ trên 35 doanh nghiệp Úc.

Các mặt hàng tập trung vào những nhóm thực phẩm thế mạnh của Úc như thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa và sản phẩm từ sữa, trái cây tươi, rượu vang... Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch và phân phối qua hệ thống siêu thị này.

Đáng chú ý, danh mục sản phẩm có thêm sữa tươi GippsNature, được giới thiệu là dòng sữa A2 thanh trùng đầu tiên từ Úc được bổ sung vào siêu thị ở Việt Nam. Bên cạnh đó là những thương hiệu đã có mặt tại Việt Nam như sữa Australia's Own, sữa chua Chobani, Farmer's Union, việt quất Mountain Blue, cherry Koala và các dòng rượu vang Penfolds, Berri Estates.

Trong thời gian diễn ra, người tiêu dùng có cơ hội mua khoảng 50 sản phẩm Úc với mức giảm giá lên đến 30%, trong đó việt quất tươi Mountain Blue được giảm giá đến 15%, sữa tươi Australia's Own giảm đến 24%.

Ngoài ưu đãi giá, chương trình còn tổ chức các hoạt động giới thiệu và dùng thử sản phẩm vào thứ bảy, chủ nhật. Đầu bếp của siêu thị trực tiếp chế biến món ăn tại 11 trung tâm, giúp khách hàng trải nghiệm các nguyên liệu thực phẩm Úc trước khi lựa chọn mua.

Mở rộng nguồn hàng nhập khẩu qua hệ thống bán lẻ

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell trải nghiệm vào bếp dùng nguyên liệu Úc chế biến món ăn tại siêu thị - Ảnh: HẢI KIM

Tại chuyến tham quan và làm việc ở siêu thị MM Mega Market An Phú (TP.HCM) ngày 28-11, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell cùng đại diện Austrade, Tổng Lãnh sự quán Úc và các hiệp hội ngành hàng, đã tìm hiểu về cách hàng Úc đang tiếp cận thị trường Việt Nam cũng như đưa thực phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của ba hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Úc cùng tham gia, gồm AANZFTA, CPTPP và RCEP, trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa hai nước.

Tận tình quảng bá các sản phẩm Úc tới người tiêu dùng thành phố, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc cho biết năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 30 tỉ USD, trong đó xuất khẩu thực phẩm của Úc sang Việt Nam đạt khoảng 1,1 tỉ USD và con số này hoàn toàn có thể tăng cao hơn nữa.

"Úc có thế mạnh về nguồn cung thực phẩm chất lượng cao, trong khi Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với dân số đông, trẻ, kinh tế tăng trưởng và nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm chất lượng, an toàn. Việc tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp Úc với hệ thống phân phối tại Việt Nam sẽ giúp mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam", bộ trưởng Úc nói.

Về phía nhà bán lẻ, ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết doanh nghiệp muốn mở rộng danh mục thực phẩm nhập khẩu, đồng thời tăng cường hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp Úc.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều hiệp hội ngành hàng Úc trong lĩnh vực thịt, thủy sản, rượu vang, thực phẩm và trái cây.