Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đón tiếp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc cùng đoàn công tác Úc ngày 28-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Trưa 28-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tiếp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố.

Hợp tác quốc tế tạo ra giá trị thụ hưởng cho nông dân

Tại buổi tiếp, ông Trương Minh Huy Vũ khẳng định TP.HCM xác định công nghệ, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác với Úc.

Theo ông Vũ, sau quá trình sáp nhập, TP.HCM có quy mô lớn hơn, diện tích đất nông nghiệp rộng và cơ cấu sản xuất đa dạng, từ chăn nuôi, trồng trọt đến kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Thành phố nhận thức rõ hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Úc, trong nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học sẽ góp phần nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả sản xuất và tạo thêm giá trị thụ hưởng cho người dân, nhất là nông dân.

Một hướng hợp tác khác được đề cập là phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch. Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Úc trong tổ chức sản xuất, chế biến nông sản thành sản phẩm có giá trị gia tăng và xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên.

Về giáo dục và đào tạo, ông Vũ đánh giá cao Trường đại học RMIT Việt Nam là một nền tảng hợp tác quan trọng, không chỉ tham gia đào tạo nguồn nhân lực mà còn là cầu nối giúp thành phố tiếp nhận công nghệ, dịch vụ và các sản phẩm giáo dục mới từ Úc.

Đáng chú ý, trao đổi về tiến độ hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC), ông Vũ thông tin trong năm nay thành phố đang tập trung hoàn thiện khung pháp lý, các quy trình, quy chế hoạt động và cơ chế tiếp nhận thành viên. Đến nay, trung tâm đã có 17 thành viên đăng ký tham gia.

Về định hướng phát triển, TP.HCM muốn thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, công ty quản lý tài sản, đồng thời phát triển các hoạt động liên quan đến thị trường tài chính và sản phẩm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ sẵn sàng phân công cán bộ làm việc trực tiếp với các đối tác Úc để trao đổi sâu hơn về nhu cầu, hỗ trợ thủ tục đăng ký và thúc đẩy hợp tác cùng VIFC-HCMC.

TP.HCM: Cửa ngõ đưa hàng hóa Úc chất lượng cao vào Việt Nam

Đáp lời, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell chia sẻ thương mại giữa Việt Nam và Úc trong 5 năm qua đã có những bước phát triển tích cực, song vẫn còn nhiều tiềm năng để hai nước tiếp tục khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Ông cho biết Úc đang theo đuổi xu hướng tự do hóa thương mại, thúc đẩy mở cửa thị trường trong bối cảnh thương mại toàn cầu có những chuyển biến khác nhau, trong đó một số nền kinh tế gia tăng sử dụng thuế quan và các biện pháp bảo hộ thương mại.

Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc - Ảnh: THANH HIỆP

Phía Úc mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Úc đầu tư và đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Về nông nghiệp, ông Don Farrell chia sẻ Úc có khoảng 28 triệu dân nhưng năng lực sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho khoảng 90 triệu người.

Trong khi đó, đời sống người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao tăng lên. Đây là cơ hội để Úc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao sang Việt Nam, trong đó TP.HCM là cửa ngõ quan trọng, Ông Farrell nhận định.

Bộ trưởng Úc cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước. Hiện các trường đại học Úc, đặc biệt tại Melbourne và Sydney, đang mang đến nhiều cơ hội học tập, đào tạo và phát triển kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng hơn 400.000 người Úc gốc Việt như một cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Về du lịch, ông Don Farrell bày tỏ vui mừng trước thông tin lượng khách Úc đến TP.HCM ngày càng tăng, đồng thời kỳ vọng kết nối hàng không thuận tiện hơn sẽ tạo động lực cho ngành du lịch hai bên.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác Úc chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP