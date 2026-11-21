Cà phê ngắm máy bay, bất ngờ gặp "pháo đài bay" Tu-95 hạ cánh - Ảnh: XUÂN PHÁT

Cơ hội cực hiếm ngắm "pháo đài bay" Tu-95

Nghe tin sân bay Đà Nẵng xuất hiện 2 "pháo đài bay" Tu-95, anh Đặng Văn Xuân Phát, một người yêu nhiếp ảnh tại Đà Nẵng, đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên sân bay.

Mang máy móc lên nóc quán cà phê trên đường Man Thiện (phường Hòa Cường), anh vừa nhâm nhi nước vừa tranh thủ bấm máy. "Không phải ai cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy một dòng máy bay quân sự nổi tiếng như Tu-95" - anh Phát nói.

Anh nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc để lưu giữ và chia sẻ, đồng thời cũng hẹn không ít bạn bè chờ tới ngày máy bay cất cánh sẽ tiếp tục đến ghi hình.

Là khách ruột của các quán cà phê ngắm máy bay, anh Phát cho biết rất nhiều nhóm bạn trẻ thường xuyên tổ chức "đại hội võ lâm" ở các quán cà phê để "bắt chim sắt".

Không chỉ những người mê nhiếp ảnh, các quán cà phê có góc nhìn hướng về sân bay Đà Nẵng còn là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Với họ, ngồi cà phê ngắm máy bay là một cách thư giãn khá thú vị, khác với những cuộc hẹn quen thuộc ở các quán cà phê trung tâm.

Một quán cà phê trên đường Lê Duy Đỉnh có thể ngắm đường bay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tầm nhìn "săn" máy bay ở quán cà phê phía bắc sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Từ quán cà phê HL trên đường Lê Duy Đỉnh có thể bắt trọn cảnh trên đường băng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Pháo đài bay" Tu-95 hiếm thấy được bắt gặp tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Pháo đài bay" Tu-95 lăn bánh về nơi đậu 1 chiếc Tu-95 và 2 chiếc IL-76 tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Khách uống cà phê có thể bắt trọn khung hình đẹp với sân bay - Ảnh: XUÂN PHÁT

Trong thời gian chờ đến giờ bay, nhiều hành khách cũng thường có thói quen tìm đến quán cà phê để ngắm máy bay cất cánh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những hẹn hò có "bối cảnh" những chiếc máy bay đang cất, hạ cánh

Tại quán cà phê HT trên đường Lê Duy Đỉnh, chỉ cần gọi ly bạc xỉu, chọn một chiếc bàn sát lan can, khách hàng có thể vừa làm việc trên laptop vừa ngắm máy bay thoải mái.

Tại đây có nhóm bạn trẻ hẹn nhau vào buổi sáng cuối tuần, vừa trò chuyện vừa dõi mắt theo những chiếc máy bay nối nhau cất, hạ cánh. Thỉnh thoảng, khi một chiếc máy bay lớn xuất hiện, câu chuyện đang dang dở lại tạm ngắt để mọi người cùng ngước nhìn.

Tuần qua, nhiều khách đang ngồi uống cà phê bất ngờ phát hiện những chiếc máy bay có kiểu dáng khác biệt xuất hiện trên đường băng.

Không ít người lập tức lấy điện thoại ghi lại hình ảnh. Những chiếc máy bay thân lớn, động cơ cánh quạt đặc trưng khiến nhiều người tò mò, thích thú. Câu chuyện bên ly cà phê buổi sáng cũng nhanh chóng chuyển sang nhận diện máy bay, chia sẻ hình ảnh và bàn luận về dòng máy bay quân sự hiếm gặp này...

Anh Anh Tuấn, người có dịp chụp máy bay phục vụ Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga trong dịp Đà Nẵng tổ chức APEC 2017, cho biết thường tìm đến sân bay mỗi khi có dòng máy bay mới xuất hiện.

Anh Tuấn cho biết sở thích của mình là chụp ảnh, nên khu vực có tầm nhìn đẹp tại quán cà phê là một góc sáng tạo thú vị.

"Không cần máy ảnh, mà chỉ cần một chiếc điện thoại, một chút kiên nhẫn và chọn đúng thời điểm là có thể ghi lại khoảnh khắc máy bay lướt qua nền trời" - anh vừa "bật mí" kinh nghiệm vừa nhâm nhi cà phê.

Bên ly cà phê chiều, mỗi lần nghe tiếng động cơ máy bay vọng lại, mọi người tạm dừng câu chuyện để phóng tầm nhìn theo những chuyến bay. Anh Tuấn nói đây là nơi người ta vừa có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn qua những chuyến bay, vừa tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi của mình.

Nếu may mắn, khách cà phê có thể nhìn thấy những dòng máy bay quân sự hiếm tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: XUÂN PHÁT