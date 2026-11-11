17 chuyến bay ở miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lớn

Hạ cánh trong điều kiện thời tiết có mưa tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Khuya 10-11, Công ty quản lý bay miền Trung cho biết do thời tiết phức tạp, tầm nhìn giảm khiến nhiều chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hủy cất cánh. Nhiều chuyến phải bay chờ để đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn mới tiếp cận hạ cánh.

Chỉ riêng trong ngày 9-11 có 17 chuyến bay bị ảnh hưởng. Cụ thể, từ 17h ngày 9-11, tại đường cất hạ cánh 35R, tầm nhìn có thời điểm giảm xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh.

Từ chiều tối 9-11 mưa gió lớn xuất hiện tại Đà Nẵng, tầm nhìn giảm xuống 750 - 1.300m thấp hơn tiêu chuẩn khai thác nên nhiều chuyến phải bay lại.

Trong giai đoạn này, nhiều tàu bay khởi hành đề nghị tránh mây sau khi cất cánh, không thực hiện theo đường bay khởi hành tiêu chuẩn đã được cấp.

Theo đơn vị này, nhiều thời điểm đơn vị phải thông báo áp dụng biện pháp Chương trình trì hoãn mặt đất đến các đơn vị liên quan nhằm chủ động điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế tình trạng quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Ngoài ra, kíp trực phối hợp với các cơ sở điều hành bay đường dài Hà Nội và TP.HCM điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ để máy bay chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Theo thống kê, trong ngày 9-11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến bay phải bay lại. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 1 chuyến bay phải bay lại.

Trực điều hành bay trong thời tiết xấu tại Đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng - Ảnh: Công ty Quản lý bay Miền Trung

Công ty Quản lý bay Miền Trung cho biết thêm, trong ngày 10-11 không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết. Hiện đơn vị tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án điều hành, bảo đảm hoạt động bay an toàn. Theo dự báo, đến hết đêm 11-11, Đà Nẵng vẫn còn mưa, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 12-11 mưa lớn giảm dần.

Quản lý bay thông tin vụ thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng ở Tân Sơn Nhất Ngày 14-8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), lên tiếng về tình trạng thả diều có gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Sân bay phải tạm ngưng tiếp nhận cất, hạ cánh trong vòng 13 - 14 phút vào tối 13-8.



