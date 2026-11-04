Cà Mau đầu tư nhà máy xử lý rác gần 1.000 tỉ đồng

Nhiều rác thải ùn ứ tại nhà máy rác Cà Mau do nhà máy phải tạm dừng để bảo trì - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 4-11, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý tại phường An Xuyên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 979 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay thương mại chiếm hơn 745 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích 35ha. Mục tiêu xử lý chất thải rắn cho địa phương và cùng các vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động và tái chế rác thành sản phẩm hữu ích.

Dự án tập trung đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy đốt chất thải rắn phát điện, xử lý rác, thu hồi năng lượng để sản xuất nguồn điện sạch, vật liệu xây dựng, phân compost...

Tổng công suất xử lý rác sinh hoạt của nhà máy đạt 500 tấn/ngày. Trong đó bao gồm công nghệ VIBIO đã được lắp đặt với công suất 200 tấn/ngày và lắp đặt bổ sung công nghệ đốt rác phát điện với công suất phát điện 6 MW.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án dự kiến khởi công vào tháng 12 và chính thức đi vào vận hành từ tháng 12-2028 nhằm mở rộng quy mô xử lý thêm 300 tấn rác/ngày cùng hệ thống phát điện 6 MW.

Giai đoạn 1 của nhà máy đã khởi công từ năm 2009, hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2012 với công suất 200 tấn/ngày.