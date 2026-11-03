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Trạm trung chuyển rác ô nhiễm Long Trường sẽ được nâng cấp thành trạm ép rác kín hiện đại 360 tấn/ngày

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ĐẶNG LINH
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ĐẶNG LINH
ĐẶNG LINH
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Trạm trung chuyển rác Long Trường (đường Trường Lưu, phường Long Trường) thường xuyên trong tình trạng quá tải. UBND TP.HCM đã có kế hoạch nâng cấp, tăng công suất lên 360 tấn/ngày.

Trạm rác Long Trường ở TP.HCM sẽ được nâng cấp, tăng công suất lên 360 tấn/ngày - Ảnh 1.

Dù một phần rác đã được xe vận chuyển xử lý nhưng lượng rác còn lại vẫn rất nhiều - Ảnh: ĐẶNG LINH

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực trạm trung chuyển rác Long Trường (đường Trường Lưu, phường Long Trường), rác ngập ngụa từ bên trong và còn xuất hiện dọc chân hàng rào đường Trường Lưu.

Sau mưa, bùn đất hòa lẫn với rác, nhiều vũng nước đọng lại. Ở đối diện trạm, còn xuất hiện bãi rác khác với nhiều loại túi ni lông, bao bì, nệm cũ, mút xốp...

Trạm rác Long Trường ở TP.HCM sẽ được nâng cấp, tăng công suất lên 360 tấn/ngày - Ảnh 2.

Khu đất đối diện trạm trung chuyển rác Long Trường chất đầy rác thải - Ảnh: ĐẶNG LINH

Vị trí trạm lại nằm sát chợ Long Trường, nơi có nhiều hộ dân sinh sống và buôn bán. Đây cũng là tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại liên tục.

Một người dân vừa sinh sống vừa kinh doanh tại khu vực này cho biết có thời điểm rác chất đầy, tràn ra bên ngoài, khiến việc buôn bán gặp nhiều bất tiện.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15-10, bà Lê Thị Phương, Trưởng phòng Kinh tế UBND phường Long Trường cho biết hiện trạm rác Long Trường đã quá tải, tiếp nhận khoảng 180 tấn rác/ngày.

UBND TP.HCM đã có chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển rác thải này.

Theo đó, trạm trung chuyển rác sẽ được nâng cấp, cải tạo, nâng công suất hoạt động 360 tấn/ngày, trên khu đất có diện tích khoảng 2.020 m².

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 401,467 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo UBND TP.HCM, việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường sẽ theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ nén ép kín nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phân loại chất thải tại nguồn.

Đồng thời tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và chương trình giảm ô nhiễm môi trường của thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2026 dự án thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đến năm 2029, công trình hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng.

Trạm rác Long Trường ở TP.HCM sẽ được nâng cấp, tăng công suất lên 360 tấn/ngày - Ảnh 3.

Rác thải nằm dọc tuyến đường Trường Lưu - Ảnh: ĐẶNG LINH

Trạm rác Long Trường ở TP.HCM sẽ được nâng cấp, tăng công suất lên 360 tấn/ngày - Ảnh 4.

Sau mưa, rác thải vương vãi, ngập trong nước - Ảnh: ĐẶNG LINH

Nâng cấp, tăng công suất trạm trung chuyển rác Long Trường ở TP.HCM lên 360 tấn/ngày - Ảnh 7.Rác chất đống tại dự án làm đường ở Hà Nội

Đường Tây Thăng Long, đoạn thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3.5, từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 đang thành điểm tập kết rác, gây mất vệ sinh môi trường.

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ĐẶNG LINH - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: UBND TP.HCM TP.HCM trạm trung chuyển rác rác thải

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