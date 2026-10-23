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Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hòa mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác

tác giả
LÊ PHAN
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LÊ PHAN
LÊ PHAN
ĐẶNG LINH
ĐẶNG LINH

Sáng 23-10, nhiều phường, xã tại TP.HCM tổ chức các hoạt động chỉnh trang đô thị như mở hẻm giảm kẹt xe, mở trạm tái chế rác, giảm rác nhựa ra môi trường.

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hoà mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác - Ảnh 1.

Các em học sinh được hướng dẫn tham gia phân loại, tái chế rác - Ảnh: LÊ PHAN

Tại phường Tân Mỹ, phường đã phát động người dân phân loại rác sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình trạm MRF (trạm thu gom rác tái chế đổi quà), chung tay xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Phan Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, chương trình hướng đến vận động người dân thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình. Đồng thời tăng cường thu hồi, tái sử dụng, tái chế vật liệu sau sử dụng, từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua hoạt động của trạm MRF, người dân có địa điểm tiếp nhận cụ thể để chuyển giao rác đã phân loại và tham gia chương trình "Đổi rác lấy quà".

Là người dân tại khu vực, bà Hồ Thị Tư bày tỏ mong muốn nơi mình sống được sạch đẹp. Bà Tư hiến kế người dân có thể tự vận động hàng xóm, người thân tham gia để phong trào được lan tỏa. Chia sẻ thêm mong muốn này, bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch UB MTTQ phường Tân Mỹ bày tỏ rất cần sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp.

Tại phường Tân Mỹ, trạm phân loại, thu hồi rác thải nhựa và rác tái chế đầu tiên của phường đã đưa hoạt động trong tháng 4. 

Theo kết quả tổng hợp trong giai đoạn đầu vận hành, trạm đã thu hồi hơn 8,5 tấn vật liệu tái chế, ghi nhận hơn 2.000 lượt người dân tham gia. 

Sáng 23-10, phường đã đưa trạm thứ 2 vào hoạt động.

Sáng cùng ngày, phường Xuân Hòa cũng tổ chức lễ khởi công duy tu, sửa chữa 10 hẻm, cụm hẻm với tổng chiều dài các tuyến là gần 1,7km.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết dự án được triển khai nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân phường.

Ông Hậu đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

"Với sự phối hợp của các đơn vị và đồng thuận của người dân, tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai thuận lợi, bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm đưa vào sử dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân", ông Hậu bày tỏ.

Đối với người dân tại các tuyến hẻm, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa mong muốn bà con tiếp tục đồng thuận, tạo điều kiện cho đơn vị thi công, đồng thời tham gia giám sát và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Sau khi công trình hoàn thành, người dân cần chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình.

Có mặt tham dự buổi lễ từ sớm, bà Châu Ngọc Nga, người dân sống tại hẻm 134 Lý Chính Thắng, chia sẻ rất phấn khởi khi con hẻm được nâng cấp, sửa chữa sau thời gian dài xuống cấp.

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hoà mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác - Ảnh 2.

UBND phường Tân Mỹ kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chủ động phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, để riêng các vật liệu có thể tái chế như giấy, nhựa, kim loại, giữ sạch, khô và mang đến trạm MRF theo hướng dẫn - Ảnh: LÊ PHAN

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hoà mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác - Ảnh 3.

Hẻm 134 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, là một trong 10 hẻm, cụm hẻm được duy tu, sửa chữa trong năm 2026, việc cải tạo hẻm giúp giảm kẹt xe cho khu vực trung tâm - Ảnh: ĐẶNG LINH

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hoà mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo phường Xuân Hòa và các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công dự án sáng 23-10 - Ảnh: ĐẶNG LINH

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Phường Xuân Hoà mở hẻm, phường Tân Mỹ xây trạm tái chế rác - Ảnh 6.Phường Phú Thuận mở rộng nhiều tuyến hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát

Sáng 12-8, phường Phú Thuận tổ chức lễ khởi công mở rộng hẻm 1549, khánh thành hai hẻm 1225 và 803/58 trên đường Huỳnh Tấn Phát.

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LÊ PHAN - ĐẶNG LINH
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    Chủ đề: rác thải Phường Tân Mỹ phường Xuân Hoà Phân loại rác

    Dòng sự kiện: Chỉnh trang đô thị

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