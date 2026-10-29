Rác chất đống tại dự án làm đường ở Hà Nội

Rác chất cao tại đường Tây Thăng Long, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3.5, từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 - Ảnh: PHÚC TÀI

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đường Tây Thăng Long, đoạn thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3.5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 đang thành điểm tập kết rác thải.

Bãi rác tập kết này có chiều dài khoảng 30m, rộng khoảng 10m, chiều cao khoảng 2m.

Rác đủ loại, bốc mùi hôi thối. Chưa kể đây là đoạn công trường đang thi công, nên mùi xú uế bốc lên kèm với bụi từ mặt đường khiến không gian hết sức ngột ngạt.

Theo tìm hiểu, vị trí tập kết rác nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Tây Tựu và phường Thượng Cát. Đây cũng là nơi thi công đường vành đai 3.5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32.

Vị trí xuất hiện điểm tập kết rác nhìn từ bản đồ vệ tinh

Anh L.T. (phường Thượng Cát) cho biết xuất hiện tình trạng đổ rác thải ra khu vực này. Hiện nay có máy móc thi công làm đường, nhưng rác thì chưa thấy dọn.

"Tôi thường xuyên đi qua đây, rác nhiều nhưng không dọn, mùi bốc lên hôi hám. Khu vực này, một nửa là phường Thượng Cát, nửa còn lại là của phường Tây Tựu, đoạn tập kết rác phía bên phường Tây Tựu", anh L.T. nói.

Cũng trong quá trình ghi nhận, một số người phản ánh trên đường Tây Thăng Long, ở vị trí đã hoàn thành xuất hiện tình trạng rác thải vứt bừa bãi. Rác thường để trong bao tải, rồi tập kết ngay trên đường, ruồi nhặng bâu kín bao tải rác, bốc mùi nồng nặc.

Rác tập kết bừa bãi trên đường Tây Thăng Long, phường Tây Tựu (Hà Nội). Khi thời tiết không thuận lợi, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: PHÚC TÀI

Ngày 29-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo phường Tây Tựu (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về việc rác thải tại đường Tây Thăng Long, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3.5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32.

Phường Tây Tựu sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng rác.

Ngoài khu vực trên, hiện nay tại dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, phường Từ Liêm ở đoạn đã thảm bê tông nhựa asphalt chờ đấu nối xảy ra tình trạng là nơi để xe ô tô, kinh doanh hàng quán.

Vị trí xuất hiện tình trạng trên bắt đầu từ đoạn giao ngõ 32 phố Đồng Me - ngõ 32 Đỗ Đức Dục, kéo dài tới ngõ 68A Đỗ Đức Dục.

Trong dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, ở đoạn đường đã thảm bê tông nhựa asphalt đang chờ đấu nối biến thành nơi để ô tô và kinh doanh hàng quán - Ảnh: PHÚC TÀI



Một chiếc ô tô để trong thời gian dài, bạt che đã có dấu hiệu rách do ảnh hưởng từ thời tiết - Ảnh: PHÚC TÀI

Được khởi công từ năm 2017, nhưng đến nay dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, dài hơn 800m vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng, từ đó dẫn tới việc thi công chưa đồng bộ.

Người dân trong khu vực mong rằng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì sớm được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông và diện mạo đô thị ngày càng đẹp hơn.