Người dân khám bệnh có BHYT tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục trên 5 năm.

Đề xuất tăng ưu đãi cho người tham gia BHYT trên 5 năm

Theo đó, cử tri đề nghị có thêm chính sách ưu đãi đối với người tham gia BHYT lâu năm, như tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng. Theo cử tri, chính sách này sẽ khuyến khích người dân duy trì tham gia BHYT lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện đã quy định quyền lợi đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên.

Cụ thể, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Quyền lợi này không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định.

Sau khi đáp ứng điều kiện trên, người bệnh không phải tiếp tục cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng quy định trong các lần khám, chữa bệnh tiếp theo của năm tài chính đó.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng BHYT được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Vì vậy, việc xác định mức đóng, mức hưởng và các chính sách hỗ trợ cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của quỹ BHYT.

Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối quỹ để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Các phương án được xem xét có thể bao gồm điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi cho người duy trì tham gia BHYT nhiều năm, trên cơ sở bảo đảm tính bền vững và an toàn của quỹ.

Về thời gian tham gia liên tục, theo quy định hiện hành, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm. Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục được hưởng nhiều quyền lợi - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Điều kiện và quyền lợi được hưởng BHYT khi tham gia 5 năm liên tục

Theo quy định hiện nay, người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên có thể hưởng quyền lợi đặc biệt về thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện.

Trước hết, người tham gia phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Bên cạnh đó, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm phải lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

Ngoài điều kiện về thời gian tham gia và mức chi phí cùng chi trả, người bệnh còn phải khám chữa bệnh đúng cấp quy định, đúng quy trình chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT hoặc thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép.

Một số trường hợp vẫn được xem xét hưởng quyền lợi gồm khám chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào; khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định.

Theo quy định, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Từ ngày 1-7-2026, mức tham chiếu được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, ngưỡng chi phí cùng chi trả để được hưởng quyền lợi này là lớn hơn 15,18 triệu đồng trong năm.

Mức 15,18 triệu đồng được xác định bằng 6 lần mức tham chiếu tương ứng với mức lương cơ sở mới. Khi vượt ngưỡng này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.