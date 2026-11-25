PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 25-11, HĐND TP.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế.

Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở TP.HCM năm 2026 vượt dự toán khoảng 6.000 tỉ đồng

Tại hội nghị, PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được trong năm 2026, ngành y tế TP.HCM hiện nay vẫn đang đối diện với bốn khó khăn lớn, trong đó có cơ chế tài chính của các bệnh viện công lập còn bất cập. Giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố chi phí.

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự kiến chi còn vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và thu nhập của nhân viên y tế.

Trong năm 2027, ngành y tế thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, tiếp tục tham mưu thành phố kiến nghị Trung ương điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh, giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đấu thầu, mua sắm, bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư và trang thiết bị.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, năm 2026 ghi nhận mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế khoảng 6.000 tỉ đồng, đồng thời vẫn còn các khoản chi phí liên quan đến một số cơ sở y tế công lập chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lò Quân Hiệp - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM - cho hay đối với phần vượt dự kiến chi từ năm 2025 trở về trước, thành phố đã được giải quyết toàn bộ.

Riêng năm 2026, theo số liệu sơ bộ đến thời điểm này, căn cứ mức tăng lượt khám chữa bệnh, chi phí bình quân và giá dịch vụ, tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dự kiến khoảng 37.400 tỉ đồng, vượt dự kiến chi hơn 6.000 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp bổ sung 1.853 tỉ đồng để thanh toán phần vượt dự kiến thuộc thẩm quyền. Khoản kinh phí này được chuyển đến thành phố ngày 23-11. Theo quy định tại Nghị định 188, trong vòng 10 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ phân bổ đến các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng trình tự.

Phần còn lại hơn 4.200 tỉ đồng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc thanh toán phí dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, vật tư y tế cho các nhà thầu cung cấp cho bệnh viện, để giải quyết việc này thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ phối hợp với UBND thành phố đề nghị các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, giải quyết sớm.

Người bệnh đến thăm khám tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng đã kiến nghị đẩy nhanh tiến độ ban hành nghị định sửa đổi nghị định số 188/2025/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn trong xác định dự kiến chi, thanh toán chi phí khám chữa bệnh vượt dự kiến chi và ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố ghi nhận kiến nghị của Bệnh viện Ung bướu. Thực tế các cơ sở khám cấp chuyên sâu, đặc biệt là bệnh viện chuyên khoa ung bướu, thường xuyên tiếp nhận người bệnh nặng, điều trị dài ngày, sử dụng thuốc và kỹ thuật cao, dẫn đến chi phí khám chữa bệnh biến động lớn, khó dự báo chính xác.

Theo quy định hiện hành, dự kiến chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở để quản lý, theo dõi và sử dụng hiệu quả quỹ, không phải là căn cứ duy nhất để từ chối thanh toán các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh.

Việc xác định, thanh toán chi phí vượt dự kiến chi phải căn cứ quy định pháp luật, kết quả giám định và nguyên nhân phát sinh thực tế.

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, phân tích nguyên nhân vượt dự kiến chi, nhất là các yếu tố khách quan như gia tăng số lượng người bệnh, thay đổi mô hình bệnh tật, phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

TP.HCM tăng giám sát chi bảo hiểm y tế Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có xu hướng tăng và vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc chi phí thực hiện vượt so với dự toán do các nguyên nhân sau: Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được mở rộng, đặc biệt là quy định xóa bỏ địa giới hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm theo quy định, góp phần gia tăng cơ hội người dân lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp điều kiện cư trú và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Sự tác động một phần khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1-7-2026), các cơ sở y tế phải điều chỉnh đơn giá nên gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách sang phục vụ người bệnh do đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và tạo sự tin tưởng và thuận lợi cho người bệnh, nên số lượng bệnh nhân gia tăng cao tại các đơn vị này và chi phí khám chữa bệnh tăng tương ứng.