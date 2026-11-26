Nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn hướng dẫn người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh: V.ANH

Số ngày sử dụng thuốc ngoại trú tối đa 30-90 ngày

Một người dân đặt câu hỏi về trường hợp bệnh nhân 75 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Theo đó, bệnh nhân dự kiến hết thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) vào thứ Bảy. Người nhà muốn biết liệu bệnh nhân có thể đến khám vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để được cấp thuốc trước, tránh gián đoạn quá trình điều trị hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế dẫn khoản 8 Điều 6 Thông tư 26/2025/TT-BYT ngày 30-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định, số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong một đơn thuốc thông thường tối đa không quá 30 ngày.

Đối với các bệnh thuộc danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại Phụ lục VII ban hành kèm theo thông tư này, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc, nhưng tối đa không quá 90 ngày.

Có thể khám sớm để bảo đảm không gián đoạn điều trị

Liên quan trường hợp cụ thể nêu trên, Bộ Y tế cho biết thông tin người dân cung cấp chưa làm rõ bệnh nhân đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định hay được chuyển từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến điều trị.

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện hoặc có giấy hẹn khám lại tại đây, nhưng bệnh viện không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, người bệnh có thể đến khám vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để được khám và cấp thuốc theo đúng quy định.

Theo Bộ Y tế, việc này nhằm bảo đảm quá trình điều trị không bị gián đoạn.

Như vậy, với trường hợp bệnh nhân gần hết thuốc vào ngày nghỉ, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên, người bệnh có thể chủ động đến bệnh viện khám vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để được xem xét cấp thuốc, bảo đảm duy trì điều trị theo đúng quy định.