BHXH TP.HCM tích cực tư vấn chính sách BHYT đến sinh viên - Ảnh: BHXH TP.HCM

Ngày 23-11, BHXH TP.HCM cho biết danh sách tính đến ngày 15-11-2026 ghi nhận 57 trường, đơn vị thuộc khối đại học, cao đẳng tại TP.HCM có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%.

Một số trường đạt tỉ lệ từ 61- 85% sinh viên tham gia BHYT

Theo danh sách, trong tổng số 587 sinh viên Trường đại học Fulbright Việt Nam được quản lý, 360 sinh viên đã có thẻ BHYT, đạt tỉ lệ 61,33%, thấp nhất trong danh sách. Trường có địa chỉ tại 105 Tôn Đạt Tiên, phường Tân Mỹ.

Tiếp đến là Trường Cao đẳng Việt Mỹ, tại số 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, có 525 trong số 678 sinh viên đã có thẻ BHYT, đạt 77,43%.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ 2 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, có 182 trong số 215 sinh viên đã có thẻ, đạt 84,65%.

Trong nhóm có tỉ lệ thấp tiếp theo, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn, địa chỉ 180 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, đạt 85,11%; Trường đại học Quốc tế, tại khu phố 33, phường Linh Xuân, đạt 85,35%; Trường đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, địa chỉ 702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, đạt 85,51%.

Tỉ lệ cao nhất trong danh sách là 99,94% tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, địa chỉ 34-34A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hạnh Thông và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại số 2 Dương Quang Trung, phường Hoà Hưng.

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, địa chỉ 141-145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, đạt 99,92%; Trường đại học Y Dược TP.HCM, địa chỉ 217 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, đạt 99,85%....

TP.HCM tăng tốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT cuối năm

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các đơn vị về việc tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể tính đến ngày 30-9, toàn thành phố có 4.696.216 người tham gia BHXH bắt buộc, 118.454 người tham gia BHXH tự nguyện và 12.609.076 người tham gia BHYT (số liệu bao gồm cả người đang tham gia và người đang dừng đóng, bảo lưu).

So với chỉ tiêu được giao, số người còn thiếu cần tiếp tục phát triển trong 3 tháng cuối năm 2026 gồm BHXH bắt buộc 270.780 người; BHXH tự nguyện 43.167 người và BHYT 632.720 người.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026, UBND TP.HCM đề nghị Sở nội vụ phối hợp với BHXH TP.HCM và các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 của các phường, xã, đặc khu.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2026.

BHXH TP.HCM chỉ đạo BHXH cơ sở định kỳ, đột xuất báo cáo bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND và ban chỉ đạo cấp xã về tiến độ thực hiện, tham mưu giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Chỉ đạo BHXH cơ sở phối hợp UBND phường, xã, đặc khu rà soát, xác định các nhóm người có khả năng phát triển, cung cấp thông tin, hướng dẫn và phối hợp triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Trước đó, BHXH TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã ban hành hướng dẫn liên sở quy định việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026–2027. Đối với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT, 50% còn lại do sinh viên tự đóng. Với mức tham chiếu 2,53 triệu đồng/tháng, số tiền sinh viên thực đóng được tính theo từng phương thức sau: Mức đóng BHYT của sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% - Ảnh: BHXH TP.HCM cung cấp Như vậy, nếu lựa chọn phương thức đóng 12 tháng, sinh viên chỉ cần đóng 683.100 đồng, tương đương khoảng 56.925 đồng/tháng sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sinh viên đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học ngay từ đầu năm học hoặc khóa học. Hướng dẫn cũng lưu ý, nếu Nhà nước điều chỉnh mức tham chiếu trong thời gian thẻ BHYT còn giá trị, người tham gia không phải đóng bổ sung và cũng không được hoàn trả phần chênh lệch đối với thời gian còn lại của thẻ.

Danh sách các các trường đại học, cao đẳng có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT dưới 100% tại đây

Danh sách các trường đại học, cao đăng tại TP.HCM có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT dưới 100% - Ảnh: BHXH TP.HCM cung cấp