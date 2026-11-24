Người dân thanh toán chi phí dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh minh họa: NGUYỄN KHÁNH

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế dẫn quy định tại Nghị định 253 năm 2026 ngày 30-6-2026 của Chính phủ, trong đó có quy định về các khoản chi cho y tế được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo khoản 2 Điều 49 nghị định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ đối với các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh của bản thân và người phụ thuộc tại cơ sở y tế trong nước, thuộc phạm vi danh mục do BHYT chi trả.

Mức giảm trừ tối đa là 23 triệu đồng/năm.

Ba điều kiện để được giảm trừ chi phí y tế

Theo khoản 3 Điều 49 Nghị định 253 năm 2026, khoản chi y tế muốn được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế phải đáp ứng các điều kiện.

Thứ nhất, người nộp thuế phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thứ hai, hóa đơn, chứng từ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế.

Thứ ba, khoản chi không được thanh toán từ các nguồn khác, bao gồm nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân; ngân sách nhà nước; quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Tuy nhiên, trường hợp người bệnh không có BHYT không đồng nghĩa với việc đương nhiên được giảm trừ toàn bộ chi phí điều trị. Người nộp thuế vẫn phải đối chiếu khoản chi với phạm vi được giảm trừ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Với trường hợp trên, dù tổng chi phí khám, chữa bệnh của vợ người lao động lên đến khoảng 100 triệu đồng, khoản được giảm trừ theo quy định này không vượt quá 23 triệu đồng/năm và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Cụ thể, người nộp thuế phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hóa đơn, chứng từ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc.

Bên cạnh đó, các khoản chi này phải do người nộp thuế thực tế chi trả, không được thanh toán từ nguồn khác như tài trợ, hỗ trợ, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT hoặc các khoản chi trả của tổ chức bảo hiểm.

Người lao động cần lấy đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Y tế - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Giảm thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

Bộ Y tế cũng lưu ý ngoài khoản giảm trừ đối với chi phí y tế nêu trên, nghị định có quy định riêng về giảm thuế đối với người gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo.

Theo Điều 40 Nghị định 253 năm 2026, người nộp thuế gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế, được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở chi phí khám, chữa bệnh thực tế sau khi trừ các khoản bồi thường, bảo hiểm nhận được (nếu có). Việc xét giảm thuế được thực hiện theo từng năm phát sinh khó khăn.

Trường hợp số thuế phải nộp trong năm lớn hơn mức độ thiệt hại, số thuế được giảm bằng mức độ thiệt hại. Nếu số thuế phải nộp thấp hơn mức độ thiệt hại, số thuế được giảm tối đa bằng số thuế phải nộp.

Ngoài ra, khoản tiền người sử dụng lao động hỗ trợ cho việc khám, chữa bệnh hiểm nghèo của người lao động và thân nhân cũng được quy định là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, mức hỗ trợ được miễn thuế không vượt quá số viện phí thực tế sau khi trừ khoản chi trả của tổ chức bảo hiểm (nếu có).

Bộ Y tế lưu ý, các khoản chi y tế đã được áp dụng giảm thuế theo Điều 40 hoặc thuộc trường hợp được loại khỏi thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 8 sẽ không được tính trùng vào khoản giảm trừ chi phí y tế tại Điều 49.

Người lao động phải tự quyết toán thuế

Một điểm người nộp thuế cần lưu ý là nếu có đề nghị giảm trừ chi phí y tế, giáo dục vào thu nhập trước khi tính thuế hoặc đề nghị giảm thuế do bệnh hiểm nghèo thì phải tự thực hiện quyết toán thuế, không được ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay.

Với trường hợp gia đình có chi phí phẫu thuật cho vợ khoảng 100 triệu đồng, người nộp thuế cần đối chiếu hồ sơ thực tế với các điều kiện nêu trên để xác định khoản giảm trừ hoặc giảm thuế được áp dụng.

Việc có được xem xét giảm trừ hay không không chỉ phụ thuộc vào tổng số tiền đã chi trả mà còn phụ thuộc vào phạm vi chi phí được quy định, hồ sơ chứng từ và nguồn tiền thanh toán.