Derinkuyu không chỉ là một mạng lưới hang động mà còn có nhiều công trình phục vụ đời sống cộng đồng - Ảnh: Relentless Roaming

Derinkuyu chỉ được phát hiện vào những năm 1960, sau khi một người dân địa phương sửa nhà và vô tình tìm thấy một căn phòng bí mật.

Bí ẩn về thành phố ngầm nằm sâu dưới lòng đất

Khi phá bức tường ở tầng hầm, người này phát hiện lối dẫn tới một hệ thống đường hầm. Từ đó, một thành phố nằm sâu dưới lòng đất dần được hé lộ.

Khu định cư khổng lồ này được cho là có niên đại từ thời Byzantine, khoảng năm 780-1180.

Derinkuyu không chỉ là một mạng lưới hang động mà còn có nhiều công trình phục vụ đời sống cộng đồng.

Nơi đây có phòng ăn, nhà thờ, chuồng ngựa, hầm chứa, trường đào tạo nhà truyền giáo và khu vực chuyên đun mật mía.

Một hệ thống thông gió được xây dựng công phu kéo dài 55m xuống lòng đất, vừa cung cấp không khí trong lành cho toàn bộ khu phức hợp, vừa được sử dụng như giếng nước.

Derinkuyu được cho là từng cung cấp chỗ trú ẩn cho tới 20.000 người cùng gia súc và lương thực.

Còn hàng trăm thế giới dưới lòng đất Cappadocia

Derinkuyu không phải thành phố ngầm duy nhất tại Cappadocia. Hàng trăm thế giới dưới lòng đất khác cũng nằm bên dưới khu vực này.

Hàng triệu năm trước, hoạt động núi lửa phủ lên vùng đất nhiều lớp tro.

Sau đó, quá trình xói mòn tạo nên cảnh quan với những khối đá và tháp đá được gọi là "ống khói cổ tích".

Ý tưởng xây dựng các thành phố dưới lòng đất xuất hiện trong thời Byzantine, khi cư dân sử dụng chúng làm nơi ẩn náu trước nguy cơ xâm lược.

Những không gian này đồng thời mang lại môi trường mát mẻ để tránh cái nóng mùa hè và ấm hơn trong mùa đông.

Derinkuyu mở cửa cho công chúng từ năm 1965. Tuy nhiên, hiện chỉ khoảng 10% khu vực được phép tham quan. Vé vào cửa có giá 13 euro (khoảng 368.000 đồng), được nhiều người khuyến nghị đặt tour có hướng dẫn thay vì đi tự túc.

Thế giới ngầm trong mỏ muối tại Ba Lan Một công trình ngầm nổi tiếng khác là mỏ muối Wieliczka, nằm gần thành phố Krakow (Ba Lan). Mỏ có hơn 700 năm lịch sử, trải rộng trên chín tầng và từng là nguồn muối lớn nhất Ba Lan. Hoạt động khai thác muối tại đây dừng lại vào năm 1996. Địa điểm này hiện hoạt động như một điểm tham quan quy mô lớn. Hệ thống mỏ có tổng cộng khoảng 150 dặm (khoảng 241km) đường hầm dưới lòng đất. Du khách có thể lựa chọn hai tuyến tham quan: tuyến dành cho khách du lịch hoặc tuyến dành cho thợ mỏ. Phần mở cửa cho khách chỉ chiếm khoảng 2% toàn bộ khu mỏ. Tuyến du lịch đưa khách khám phá các khu vực nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có những căn phòng, hồ nước mặn và nhà nguyện. Trong hành trình, du khách phải vượt qua hơn 800 bậc thang và được xem các công cụ, máy móc từng được sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ.