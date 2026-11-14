Bắt 2 người tham gia đường dây rửa tiền 200 tỉ cho nhóm tội phạm ở Campuchia

Vũ và Tiến, hai người tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia, với số tiền lên đến hơn 200 tỉ đồng - Ảnh: SỸ ĐỨC

Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi), trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi), trú xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh, triệu tập Tiến và Vũ về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ trong năm 2025, hai người trên đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ.

Sau đó cả hai sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê tài khoản để giao dịch chuyển hơn 200 tỉ đồng tiền vi phạm pháp luật mà có và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Tiến khai nhận khi sang Campuchia, lúc làm việc ở một quán cơm thì được một người tên Kiệt hướng dẫn về Việt Nam làm tài khoản ngân hàng, sau đó đưa cả số tài khoản ngân hàng và sim điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển tiền.

Do đó Tiến về Việt Nam làm 10 tài khoản để sang Campuchia cho thuê, được trả từ 100-120 USD với 1 tài khoản/tháng, được sắp xếp chỗ ở.

Khi bên kia chuyển tiền trên 10 triệu, nhiệm vụ của Tiến là khi nào họ cần sinh trắc khuôn mặt thì gọi sang phòng bên cạnh để thực hiện, sau đó về lại phòng của mình để nghỉ ngơi.

Tương tự, Vũ khai nhận sau khi qua Campuchia, cho thuê sim và thực hiện sinh trắc học khi được gọi. "Tôi biết người ta lấy tài khoản của tôi để dùng vào mục đích chuyển tiền đánh bạc", Vũ khai.

Trung tá Nguyễn Phúc Hậu, Phó đội trưởng Đội 1, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua vụ án rửa tiền này, Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân không nên nghe theo những đối tượng trên không gian mạng dụ dỗ vì những lợi ích mà sang Campuchia thực hiện theo ý đồ của họ, như đăng ký các tài khoản để chuyển tiền, rửa tiền từ hoạt động phi pháp (đánh bạc, lừa đảo người dân ở Việt Nam để chuyển qua những tài khoản của cá nhân khác ở nước ngoài).

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo cho những ai có chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai cá nhân trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ở số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để trình báo và được xử lý theo quy định pháp luật.