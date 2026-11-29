Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-11 (giờ địa phương), ông Gadi Eisenkot - người được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ Israel khóa mới - đã đàm phán với Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu về khả năng cho ông Netanyahu gia nhập chính phủ mới.

Lằn ranh đỏ: Không có ông Netanyahu!

Các thông tin ban đầu cho thấy khả năng cao cuộc đàm phán đã đổ bể.

Theo tuyên bố chung được Đảng Likud và Đảng Yashar của ông Eisenkot công bố sau cuộc họp, cuộc thảo luận đã diễn ra "thực chất, với việc cả hai bên đều tìm cách thu hẹp những khác biệt đáng kể giữa đôi bên". Tuyên bố này không nêu thêm chi tiết nào khác.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Channel 12 - kênh truyền hình nhiều người xem nhất Israel - cho biết hai đảng không có kế hoạch gặp thêm.

Kênh này dẫn lời ông Eisenkot nói thẳng với ông Netanyahu: "Tôi cam kết với các đối tác trong khối. Ông được hoan nghênh tham gia sau khi chính phủ được thành lập".

Người phát ngôn của ông Eisenkot đã xác nhận thông tin trên, cho biết Likud và các đồng minh chỉ có thể gia nhập nếu chấp nhận các nguyên tắc định hướng của chính phủ mới.

Đáng chú ý, đến nay, Đảng Yashar của ông Eisenkot đã ký thỏa thuận liên minh với Đảng Dân chủ cánh tả của ông Yair Golan và đảng cánh hữu Yisrael Beiteinu của ông Avigdor Liberman.

Lãnh đạo hai đảng này có chung lằn ranh đỏ: không tham gia chính phủ có mặt ông Netanyahu.

Trước đó, ngày 27-11, ông Liberman đã cảnh báo ông Netanyahu có thể đưa ra đề xuất luân phiên, tự nhận vị trí thứ hai, nhằm phá việc thành lập một chính phủ hướng đến những thay đổi lớn bằng mọi giá. "Mọi người phải hiểu rằng đây chỉ là một mưu đồ", ông nói.

Sau cuộc gặp ngày 29-11, ông Golan cũng viết trên mạng xã hội X rằng công chúng Israel đang ủng hộ ông Eisenkot và "giờ là lúc thành lập một chính phủ mang lại thay đổi thực sự".

Đồng minh ông Netanyahu phản ứng mạnh

Ông Gadi Eisenkot, người đã được Tổng thống Israel giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới - Ảnh: AFP

Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Netanyahu kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết, trong đó ông và ông Eisenkot giữ chức thủ tướng luân phiên.

Đáng chú ý, ông Netanyahu chấp nhận để ông Eisenkot làm thủ tướng trước. Điều này được ông và nhiều nhà phân tích cho là nhượng bộ lớn bởi liên minh do Đảng Likud của ông dẫn đầu vẫn là phe nắm nhiều ghế Quốc hội nhất.

Đây không phải lần đầu tiên ông Netanyahu đưa ra đề xuất thủ tướng luân phiên để tiếp tục có mặt trong chính phủ.

Tháng 4-2020, ông Netanyahu từng ký thỏa thuận thủ tướng luân phiên với ông Benny Gantz, cam kết nhường ghế cho ông Gantz sau 18 tháng.

Tuy nhiên chính phủ này đã sụp đổ chỉ sau 7 tháng vì không thông qua được ngân sách. Luật Israel quy định nếu quá hạn chót mà ngân sách năm mới chưa được thông qua, Quốc hội tự động giải tán.

Ông Gantz sau đó cáo buộc ông Netanyahu cố tình chặn việc thông qua ngân sách để né việc chuyển giao quyền lực.

Bình luận về kết quả cuộc gặp ngày 29-11, nguồn tin từ Đảng Likud chỉ trích trên Jerusalem Post rằng "rõ ràng ông Eisenkot không quan tâm tới một chính phủ đoàn kết dân tộc".

Những người này cáo buộc việc ông Eisenkot không chấp nhận ông Netanyahu làm thủ tướng thứ hai cho thấy ông "chỉ tập trung thành lập một chính phủ bị kiểm soát bởi những người ủng hộ khủng bố".

"Phía ông Eisenkot cần thay đổi đường lối ngay lập tức. Likud vẫn giữ quan điểm rằng điều cần thiết để bảo đảm an ninh cho Israel là thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc không chậm trễ", nhóm này nhấn mạnh.

Khi được Jerusalem Post hỏi Yashar sẽ đi theo hướng nào, văn phòng ông Eisenkot chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ đứng cùng đa số người Do Thái".

Hạn chót để ông Eisenkot thành lập chính phủ là ngày 6-12, kèm theo lựa chọn xin gia hạn thêm 14 ngày. Con đường này được dự báo sẽ không dễ dàng. Ông và các đối tác tiềm năng chỉ giành tổng cộng 48/120 ghế tại Quốc hội Israel, trong khi Likud cùng các đảng cực hữu và Do Thái chính thống cực đoan (Haredi) giành 53 ghế. Do đó, ông có thể phải tìm thêm sự ủng hộ từ các đảng Haredi, các đảng Ả Rập, hoặc lập chính phủ thiểu số.