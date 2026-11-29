Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X tối 28-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định "đoàn kết là điều cần thiết lúc này".

Ông cho rằng mình nên đứng đầu chính phủ, hoặc ít nhất là người giữ chức thủ tướng trước nếu hai bên luân phiên, vì Đảng Likud của ông có nhiều ghế nhất Quốc hội.

Dù vậy, Thủ tướng Netanyahu cho hay ông vẫn sẵn sàng "gác lại mọi chuyện" để đối thủ Gadi Eisenkot đảm nhiệm cương vị này trước.

Ông Netanyahu kỳ vọng Đảng Likud và Đảng Yashar của ông Eisenkot sẽ "lập tức tiến hành các cuộc đàm phán thực chất, chân thành và khẩn trương", đồng thời mong phía ông Eisenkot có những nhượng bộ tương tự.

Theo CNN, sau cuộc bầu cử ngày 27-10, Likud vẫn là đảng có nhiều ghế nhất tại Quốc hội Israel, song liên minh của ông Netanyahu còn thiếu nhiều ghế để giành đa số.

Trong khi đó, Tổng thống Israel đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ với thời hạn đến ngày 6-12.

Nếu được gia hạn thêm 2 tuần, ông có thể kéo dài quá trình đến ngày 20-12. Dù vậy, ông Eisenkot cam kết sẽ trình quốc hội bỏ phiếu thông qua chính phủ mới sớm nhất vào tuần tới.

Đáp lại tuyên bố tối 28-11 của ông Netanyahu, ông Eisenkot mời ông và nhóm đàm phán gặp "ngay tối nay" để "đàm phán thực chất và khẩn trương về các nguyên tắc cơ bản và các vấn đề chính sách".

Ông Eisenkot cho biết một tuần trước, ông đã gửi qua một kênh liên lạc bí mật "đề xuất chi tiết" với "những nhượng bộ đáng kể", song vẫn chưa nhận được phản hồi từ ông Netanyahu.

Sau đó, Đảng Likud thông báo hai ông đã trao đổi và nhất trí gặp nhau vào sáng 29-11.