Hiện Mỹ cung cấp cho Israel 3,8 tỉ USD viện trợ quân sự mỗi năm theo thỏa thuận kéo dài 10 năm, được ký kết dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 và triển khai từ năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-11, phát biểu trong cuộc phỏng vấn được ghi hình trước và phát tại hội nghị về quan hệ Mỹ - Israel ở Tel Aviv, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết thỏa thuận viện trợ quân sự hiện hành giữa hai nước dự kiến vẫn còn hiệu lực trong hai năm nữa.

"Vì vậy, tôi không chắc khoản viện trợ sẽ đột ngột chấm dứt vào cuối năm nay", ông Huckabee nói.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Israel, Washington sẽ cung cấp cho Tel Aviv khoản viện trợ trị giá 3,8 tỉ USD mỗi năm cho đến năm 2028 để mua sắm trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất.

Đại sứ Huckabee lưu ý nguồn kinh phí này đã được Quốc hội Mỹ phân bổ và ông không chắc liệu chính quyền có thể ngừng viện trợ mà không cần sự chấp thuận của cơ quan lập pháp hay không.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố hôm 3-11, đúng ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ vài tháng trước về việc chấm dứt khoản viện trợ thường niên này.

Tổng thống Trump cho rằng Israel không còn cần đến nguồn tài trợ của Mỹ, đồng thời cáo buộc những người chỉ trích ông thuộc phe cánh tả lợi dụng vấn đề này để công kích ông và gây ảnh hưởng đến tỉ lệ ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không giải thích thêm về cách thức chấm dứt viện trợ.

Vấn đề viện trợ quân sự cho Israel ngày càng gây tranh cãi tại Mỹ, trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng đối với Israel suy giảm do cách nước này tiến hành cuộc chiến tại Dải Gaza, cũng như cuộc chiến nhằm vào Iran do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay.

Việc Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, qua đó giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, cũng làm dấy lên lo ngại tại Tel Aviv khi nhiều nghị sĩ Dân chủ công khai phản đối viện trợ quân sự cho Israel.

Theo ông Huckabee, giới chức Mỹ và Israel đã dành nhiều tháng xây dựng một biên bản ghi nhớ mới, song ông không tiết lộ liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục sau tuyên bố của Tổng thống Trump hay không.

Đại sứ Mỹ đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ song phương sẽ không trải qua những biến động lớn và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác này mang lại lợi ích cho người dân hai nước.