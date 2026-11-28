Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc ngày 27-11: TP.HCM hơn Hà Nội 20 HCV - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Đoàn chủ nhà TP.HCM đã giành tổng cộng 269 huy chương, gồm 96 HCV, 73 HCB và 100 HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Hà Nội đứng thứ hai với 204 huy chương, gồm 76 HCV, 59 HCB và 69 HCĐ.

So với ngày hôm qua, TP.HCM có thêm 10 HCV. Đoàn chủ nhà cũng chỉ còn cách mốc 100 HCV 4 tấm.

Một trong những cuộc đua sít sao nhất của TP.HCM diễn ra ở chung kết xe đạp 3km tính giờ đồng đội nữ. Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yến Nhi, Quách Thị Phương Thanh và Võ Thị Thủy Tiên về nhất với thời gian 3 phút 57,299 giây. Đội An Giang, với Nguyễn Thị Thật trong đội hình, giành HCB sau 3 phút 57,378 giây. Đồng Tháp nhận HCĐ.

Ở cuộc đua vị trí thứ ba, Quân đội có tổng cộng 142 huy chương, gồm 41 HCV, 42 HCB và 59 HCĐ. Công An Nhân Dân đứng thứ tư với 33 HCV, kém Quân đội 8 HCV.

Hải Phòng và Cần Thơ lần lượt xếp thứ năm và thứ sáu với 26 và 22 HCV.

Đà Nẵng đứng thứ bảy với 17 HCV. Đoàn này có 83 huy chương, nhiều hơn cả Hải Phòng (71) và Cần Thơ (64), nhưng xếp sau do thua số HCV. Vĩnh Long đứng thứ tám với 16 HCV.

Bắc Ninh và An Giang cùng có 15 HCV. Bắc Ninh xếp thứ chín nhờ có 11 HCB, nhiều hơn An Giang 3 HCB. An Giang đứng thứ 10 dù có tổng cộng 45 huy chương, nhiều hơn Bắc Ninh 3 tấm.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.