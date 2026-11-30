Trận đấu giữa Man City và Arsenal diễn ra cực kỳ quyết liệt - Ảnh: REUTERS

Kết thúc trận đấu trên sân Emirates, ống kính máy quay lập tức bắt lấy hình ảnh trọng tài John Brooks bị các cầu thủ Man City bao vây để làm rõ về những tiếng còi gây tranh cãi của vị vua áo đen này.

Trận đấu quá quyết liệt, vụn vỡ vì va chạm liên tục

Trọng tài Brooks rút 9 thẻ vàng để kiềm chế những cái đầu nóng của cả hai đội. Arsenal và Man City phạm đến 32 lỗi, khiến trận đấu cắt vụn, phản ảnh sự quyết liệt của trận đấu giữa hai ứng viên vô địch.

Ông Brooks bị cầu thủ hai đội gây áp lực và phàn nàn liên tục về các quyết định cắt còi khiến trận đấu có phần hỗn loạn. Nhưng vị vua áo đen này tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc giúp trật tự trên sân được thiết lập trở lại nhanh chóng.

30 phút đầy trận chứng kiến sự áp đảo của Arsenal khi họ cầm bóng nhiều và tung ra những cú sút đầu tiên về khung thành của Gianluigi Donnarumma. Thậm chí, Kai Havertz đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Haaland "gọi", Havertz "trả lời"

Khi trận đấu trên sân Emirates trôi qua được hơn nửa giờ thi đấu, Man City mới có cú sút đầu tiên của Jeremy Doku. Sau đó, Man City liên tục bắn phá khung thành Arsenal nhưng không thành công.

Hai đội đều chơi pressing quá mạnh mẽ và sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ nên cảm giác không gian trên sân rất chật hẹp. Trong bối cảnh đó, đội nào không thể chịu được áp lực sẽ phải trả giá và Arsenal chính là những người mắc sai lầm trước.

Niềm vui của Haaland sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal - Ảnh: REUTERS

Phút 34, một thoáng mất tập trung của Noni Madueke (Arsenal) bên cánh phải tạo điều kiện cho Joško Gvardiol cướp bóng. Hậu vệ người Croatia tự tin đột phá vào vòng cấm rồi tung đường căng ngang cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy bắt bóng một nhịp rồi tung cú cứa lòng bằng chân phải, mở tỉ số trận đấu.

Haaland ghi bàn trở lại sau 3 trận tịt ngòi ở Premier League. Đây là bàn thắng thứ 9 của anh tại Premier League mùa này, qua đó tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới (hơn Alexander Isak của Liverpool 2 bàn).

Nhưng niềm vui của Man City không kéo dài quá lâu. Phút 40, Enzo Fernandez để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho Arsenal có pha chuyển trạng thái mẫu mực. Bóng từ cánh trái treo bổng vào trong cho Mikel Merino lẻn lên từ phía sau. Tiền vệ người Tây Ban Nha đánh đầu chuyền bóng cho Kai Havertz băng vào tiếp tục đánh đầu nối, ghi bàn cân bằng tỉ số.

Sau giờ nghỉ, Man City nhập cuộc mạnh mẽ và lập tức khai thác được sơ hở của hàng thủ Arsenal. Phút 48, Ayyoub Bouaddi tung đường chọc khe sắc lẻm cho Enzo Fernandez băng xuống dứt điểm đánh bại David Raya, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

Haaland ghi bàn trở lại nhưng Man City vẫn chưa thể tìm lại mạch thắng ở Premier League - Ảnh: REUTERS

Trận đấu kết thúc trong tranh cãi

Những phút tiếp theo, Man City chơi chậm lại, kéo giảm nhịp độ trận đấu để giăng bẫy phản công. Arsenal bất lực trước hàng thủ chơi khá chắc chắn của Man City dù đã tung cả Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Myles Lewis-Skelly và Max Dowman vào sân.

Ở chiều ngược lại, Man City có khá nhiều cơ hội chuyển trạng thái phản công nhưng bất thành. Lực lượng Man City tương đối mỏng là một phần lý do nhưng cũng phải thừa nhận khả năng chống phản công của Arsenal khá ấn tượng.

Cuộc đọ sức giữa hai đội trở nên hấp dẫn ở 10 phút cuối trận. Phút 83, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng chạm Jurrien Timber đi vào lưới, giúp Arsenal gỡ hòa 2-2. Đây là bàn thắng gây tranh cãi khi trung vệ Gabriel Magalhaes (Arsenal) đã có tác động vào vùng cổ của thủ môn Donnarumma khiến người gác đền Man City đấm hụt bóng.

Sau khi tham khảo VAR, ông Brooks quyết định công nhận bàn thắng cho Arsenal bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Man City. VAR cũng đã xem đi xem lại nhiều lần liệu bóng đã chạm tay Timber trước khi đi vào lưới hay chưa. Và cuối cùng bàn thắng vẫn được công nhận.

Tình huống Gvardiol bật cao đánh đầu đưa bóng chạm tay Gyokeres gây tranh cãi cuối trận - Ảnh: REUTERS

Đến phút 90+6, từ pha phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Gvardiol bật cao đánh đầu đưa bóng chạm tay Gyokeres. Các cầu thủ Man City, HLV Enzo Maresca đòi phạt đền và trọng tài cũng đã tham khảo VAR. CĐV Arsenal rơi vào trạng thái hồi hộp nhưng rồi họ lại thở phào khi ông Brooks ra hiệu không có gì cả.

Man City tất nhiên là không hài lòng với quyết định này bởi trận hòa trước Arsenal khiến họ kém đối thủ đến 6 điểm trong cuộc đua vô địch.