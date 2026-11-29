Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 29-11: Đại chiến Arsenal - Man City

Arsenal và Man City được giới chuyên môn nhận định là đối thủ của nhau trong cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Sau 11 vòng đấu, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm còn Man City gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 3 (22 điểm).

Sự sa sút một cách khó hiểu của Man City trong vài trận gần đây là nguyên nhân khiến họ bị Arsenal bỏ xa. Nhưng sẽ là quá sớm để loại Man City ra khỏi cuộc đua vô địch chỉ vì 1 khoảng thời gian không có kết quả tốt.

Thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn là đội bóng lớn và chỉ cần cú hích để trở lại. Chiến thắng trước Arsenal hoàn toàn có thể là cú hích như vậy.

Tại Tây Ban Nha, tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn về trận Barca chạm trán Deportivo. Barca đang trong cuộc đua vô địch với kình địch Real Madrid đang có phong độ rất cao. Do đó, Barca cần phải giành trọn ba điểm để củng cố ngôi đầu bảng.

Ngoài những cuộc đọ sức kể trên, CĐV cũng không thể bỏ qua những cuộc đọ sức đáng chú ý khác: Everton - Liverpool, Valencia - Osasuna...