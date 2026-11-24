Chương trình văn nghệ tại buổi bế mạc Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tối 24-11, An Giang chính thức bế mạc Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026. Sự kiện không chỉ góp phần xây dựng bản sắc văn hóa, con người mà còn đưa hình ảnh một An Giang năng động, hiện đại đến gần khách quốc tế.

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026 đã mở ra một không gian giao lưu và hội tụ di sản mang đậm màu sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất An Giang từ sông nước, đồng bằng, núi non đến biển đảo.

Các chương trình nghệ thuật, diễu hành trang phục truyền thống, không gian ẩm thực và OCOP hay những hoạt động thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư đã nhận diện giá trị văn hóa con người An Giang.

Qua đó địa phương tạo nên sự kết nối giữa di sản và đời sống, giữa văn hóa với kinh tế, giữa người dân, doanh nghiệp và du khách.

Theo ông Lê Trung Hồ, Festival lần này là bước khởi đầu để An Giang từng bước định hình một thương hiệu văn hóa, thể thao và du lịch riêng. Văn hóa địa phương không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nguồn lực cho hiện tại và tương lai.

An Giang phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Người dân và du khách mãn nhãn với trình diễn di sản văn hóa, đất và con người An Giang tại Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Qua Festival này, An Giang mong muốn xây dựng hình ảnh văn minh, môi trường xanh, con người thân thiện và giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là đang tập trung chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 ở Phú Quốc.

Ông Lê Trung Hồ đề nghị các sở, ngành tiếp tục tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả tổ chức Festival và tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nghiệp và Nhân dân để hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ tiếp theo.

"An Giang định hướng xây dựng Festival thành sự kiện thường niên và tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực để mỗi vùng đất có cơ hội được giới thiệu những giá trị văn hóa và thế mạnh riêng; mở rộng kết nối du lịch, thương mại và đầu tư", ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ 2 ở phường Long Xuyên.

Nằm trong khuôn khổ Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026, An Giang trưng bày, giới thiệu sản phẩm gạo ST25 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG