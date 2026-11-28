Nhà Gươl tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, Đà Nẵng) - Ảnh: NGUYỄN VĂN TÂM

Tối 28-11, ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ nổ làm 5 trẻ bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu vào khoảng 15h chiều 28-11, người dân tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) nghe tiếng nổ lớn tại khu vực bên dưới nhà Gươl. Khi nhiều người có mặt thì phát hiện 5 nạn nhân là trẻ em bị bỏng.

Ngay sau khi xảy ra việc, người dân đã đưa 5 trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng.

Năm trẻ bị bỏng gồm em H.A.H. (11 tuổi), em B.T.Q. (10 tuổi), em B.V.T.Đ. (10 tuổi), em Đ.C.T. (13 tuổi) và em H.M.H. (9 tuổi).

Một trong số các cháu nhỏ bị bỏng sau vụ nổ - Ảnh: Phường Hải Vân cung cấp

Ông Dũng cho biết qua xác minh ban đầu, nguyên nhân có thể do các cháu đặt vật liệu, hóa chất gây cháy, nổ trên mạng, sau đó đến bên dưới nhà Gươl để chơi gây phát nổ. Hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra tại nhà Gươl và ghi nhận một số vật dụng liên quan.

"Theo tìm hiểu ban đầu thì các em này đã đặt mua các loại vật liệu, hóa chất gây cháy nổ trên mạng, sau đó tụ tập để tự chế pháo nổ rồi không may gây phát nổ.

Chúng tôi đã cử phòng chức năng đến ghi nhận hiện trường và thăm hỏi gia đình các em. Hiện trạng các em chủ yếu bị bỏng nằm ở 2 bệnh viện. Trong đó có 3 em bỏng nhẹ" - ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay sức khỏe các em đều ổn định, tỉnh táo và được gia đình và các bác sĩ tích cực chăm sóc.