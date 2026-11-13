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Người đàn ông ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng nổ lớn: Phát hiện 4 đầu đạn tại hiện trường

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở TP Đà Nẵng làm nghề rà phế liệu nhiều năm, đã từng nhiều lần giao nộp súng đạn, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng địa phương.

Người đàn ông ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng nổ lớn: Thu giữ 4 đầu đạn - Ảnh 1.

4 đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh được thu giữ tại nhà nạn nhân - Ảnh: NGUYỄN THANH

Ngày 13-11, UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo kết quả xử lý ban đầu vụ nổ làm chết người trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 9h5 sáng 12-11, tại nhà ông Dương D. (58 tuổi, thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) xảy ra một tiếng nổ lớn khiến ông D. tử vong.

Tại hiện trường, mái tôn nhà ông D. bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong nhà bị đổ vỡ; một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính khoảng hơn 1m. 

Qua xác minh với những người dân sinh sống xung quanh, người dân cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, sau đó có mùi giống mùi thuốc nổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Núi Thành chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các phòng chức năng Công an TP Đà Nẵng và Công an xã tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi vấn đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.

Người đàn ông ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng nổ lớn: Thu giữ 4 đầu đạn - Ảnh 2.

Nhà nạn nhân hư hỏng nặng sau vụ nổ - Ảnh: NGUYỄN THANH

UBND xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp nhận và vận chuyển vật liệu nổ thu hồi về hầm tập kết vật liệu nổ tại thao trường bắn (địa chỉ điểm cao 51, thôn Thọ Khương, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng). 

Xã Núi Thành cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sáng 13-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an xã Núi Thành cho biết ông D. làm nghề rà phế liệu đã mấy chục năm. 

Thời gian qua, ông D. đã nhiều lần giao nộp các vật liệu nổ, súng đạn sót lại sau chiến tranh mà ông rà được. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người đàn ông ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng nổ lớn: Phát hiện 4 đầu đạn - Ảnh 3.Camera ghi lại vụ nổ kèm chớp lửa tại nhà dân ở Đà Nẵng, một người tử vong

Người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện chủ nhà tử vong. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc vụ nổ kèm chớp sáng, khói bụi và nhiều vật dụng văng ra đường.


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    Chủ đề: cưa bom Núi Thành nổ lớn cưa mìn

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