Camera ghi lại vụ nổ kèm chớp lửa tại nhà dân ở Đà Nẵng, một người tử vong

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 12-11, lãnh đạo UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h05 sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Dương D. (58 tuổi, thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành).

Sau đó, mọi người phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Theo clip do camera an ninh của một nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D., kèm theo chớp sáng như ánh lửa, khói bụi và một vài vật dụng bay từ nhà ra phía trước đường.

Gần thời điểm xảy ra vụ nổ, trên đường có một số người dân, phương tiện qua lại.

Thời khắc xảy ra vụ nổ được camera an ninh của nhà dân ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận tin báo, trong sáng 12-11, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng gần hiện trường theo dõi cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an xã Núi Thành cho biết theo trình báo của người dân, nạn nhân tử vong sau tiếng nổ lớn, chưa rõ vụ nổ do nguyên nhân gì.