4 thói quen dùng điện thoại và máy tính gây hại mắt

Thói quen sử dụng màn hình kéo dài cũng khiến các cơ điều tiết bên trong mắt phải hoạt động liên tục, góp phần làm mắt căng thẳng về cuối ngày - Ảnh: AI

Theo các bác sĩ nhãn khoa, việc thay đổi các thói quen này sớm sẽ giúp bảo vệ mắt tốt hơn.

Thói quen nhìn màn hình quá lâu mà không nghỉ

Theo Eating Well, tần suất chớp mắt giảm đáng kể khi nhìn màn hình, từ khoảng 15 lần mỗi phút xuống còn 5-7 lần mỗi phút.

Chớp mắt giúp bảo vệ bề mặt mắt, trong đó các tuyến dầu ở mí mắt cần hoạt động này để tiết dầu. Khi chớp mắt không đủ, nước mắt có thể bay hơi nhanh hơn, dẫn đến cảm giác nóng rát, chảy nước mắt, nhìn mờ, đau đầu và mỏi mắt.

Những phiên sử dụng màn hình kéo dài cũng khiến các cơ điều tiết bên trong mắt phải hoạt động liên tục, góp phần làm mắt căng thẳng về cuối ngày. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, thời gian sử dụng màn hình có liên quan chặt chẽ đến cận thị.

Các bác sĩ khuyến nghị áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn một vật cách ít nhất 20 feet (khoảng 6 m) trong 20 giây, đồng thời chủ động chớp mắt đầy đủ.

Có thể đặt hẹn giờ hoặc lời nhắc trên điện thoại để nhớ nghỉ mắt.

Đưa màn hình quá gần mắt

Khi chữ trên màn hình quá nhỏ, người dùng thường có xu hướng đưa điện thoại lại gần hoặc cúi sát vào màn hình máy tính. Chữ nhỏ và khoảng cách nhìn quá ngắn làm tăng nhu cầu điều tiết của mắt, từ đó có thể dẫn đến mỏi mắt, đau đầu và nhìn mờ tạm thời khi chuyển sang nhìn xa.

Hãy đặt màn hình máy tính và máy tính bảng cách mắt khoảng một sải tay hoặc xa hơn một chút; điện thoại nên được giữ ở khoảng cách thoải mái bằng chiều dài cẳng tay, khoảng 16-18 inch (40-46 cm). Thay vì đưa thiết bị lại gần, người dùng có thể tăng kích thước chữ.

Với màn hình máy tính, góc nhìn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái. Nên đặt màn hình thấp hơn một chút để mắt nhìn chếch xuống.

Để độ sáng màn hình không phù hợp với môi trường

Màn hình quá sáng hoặc quá tối so với không gian xung quanh khiến mắt phải liên tục điều chỉnh. Hãy điều chỉnh độ sáng phù hợp với môi trường: màn hình có thể sáng hơn khi sử dụng ngoài trời có nắng và tối hơn trong văn phòng thiếu sáng.

Màn hình không nên trông giống một nguồn sáng. Nhiều điện thoại và máy tính xách tay có chức năng tự động điều chỉnh độ sáng.

Hiện chưa có bằng chứng xác lập rằng việc nhìn điện thoại sáng trong phòng ngủ tối ở mức độ sáng thông thường gây tổn thương võng mạc, nhưng thói quen này có thể khiến việc nhìn màn hình trong thời gian dài kém thoải mái hơn.

Ánh sáng phản chiếu trên màn hình cũng có thể gây khó chịu; người dùng có thể thay đổi vị trí để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp hoặc phản chiếu vào màn hình.

Lướt điện thoại trên giường trước khi ngủ

Sử dụng màn hình vào buổi tối có thể trì hoãn giấc ngủ do tiếp xúc với ánh sáng và sự kích thích tinh thần. Giấc ngủ kém có thể khiến các triệu chứng khô mắt và khó chịu vào ngày hôm sau trở nên nghiêm trọng hơn.

Ánh sáng xanh từ màn hình không gây tổn thương mắt như nhiều người vẫn nghĩ. Học viện Nhãn khoa Mỹ không khuyến nghị kính lọc ánh sáng xanh vì chưa có đủ bằng chứng cho thấy ánh sáng xanh gây hại, trong khi nghiên cứu cho thấy loại kính này không giúp giảm mỏi mắt.

Các bác sĩ khuyên nên cất điện thoại khoảng một hoặc hai giờ trước khi ngủ. Nếu cần sử dụng thiết bị sau khi trời tối, có thể bật chế độ ban đêm hoặc Night Shift. Hãy giữ ẩm không khí, tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, không dụi mắt và tuân thủ hướng dẫn khi đeo kính áp tròng.

Nếu tình trạng nhìn mờ không cải thiện sau khi nghỉ ngơi, thường xuyên đau đầu khi đọc hoặc dùng màn hình, khó đọc điện thoại nếu không đưa máy ra xa hoặc thường xuyên nheo mắt, người dùng nên đi khám mắt.