Đường ven biển Võ Nguyên Giáp sẽ được đầu tư nhiều mô hình đường hoa biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mô hình kết hợp cây hoa, điện chiếu sáng trên các tuyến ven biển

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường hoa biển trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỉ đồng.

Dự án sẽ đầu tư 21 mô hình kết hợp cây hoa, điện chiếu sáng trang trí phục vụ hoạt động du lịch tại vỉa hè, quảng trường, công viên tuyến đường ven biển và tại các bãi biển du lịch của thành phố.

Trong số 21 mô hình, trên đường biển Võ Nguyên Giáp có số lượng điểm trang trí nhiều nhất.

Tại khu vực Lăng Ông (ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng" với chất liệu nhựa composite; hoa dọc hai bên lối đi; trang trí điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Trước khách sạn Grand Tourane (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Chiếu sáng lối đi"; cụm "Hoa muống biển".

Còn trước khách sạn Nesta Celia (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Gia đình bạch tuộc".

Trước nhà hàng Galina (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Sứa biển".

Tuyến đường ven biển Hoàng Sa cũng sẽ có các mô hình trang trí - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu vực trước khách sạn Mỹ Khê đến Thanh Hiền 2 (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Thúng".

Trước Trạm khách T20 (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Những cánh buồm vươn xa".

Trong khi tại ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại sẽ trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Tháp hoa".

Trước khách sạn Nesta (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Sup".

Trước khách sạn Mường Thanh (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Song ngư".

Tại trước khách sạn Hai An (đường Võ Nguyên Giáp) trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Đèn lồng Hội An".

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Thuyền hoa" phía trước khách sạn M Hotel - đường Võ Nguyên Giáp.

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Hồn gốm Thanh Hà" khu vực ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Kế Viêm.

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Tiểu mô hình" phía trước nhà khách T20.

Trang trí hoa và điện chiếu sáng "Mô hình tận dụng của các năm trước" (dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp).

Còn trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Đàn cá" tại ngã ba giữa Hoàng Sa - Lê Đức Thọ; trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Thuyền lướt sóng" tại ngã ba giữa Hoàng Sa - Nguyễn Huy Chương.

Đường hoa biển trải dài đến An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh

Dự án cũng sẽ đầu tư mô hình trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Cá voi vươn ra biển lớn" tại công viên biển Nguyễn An Ninh - đường Nguyễn Tất Thành.

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Biển An Bàng" tại khu vực biển An Bàng (phường Hội An Tây).

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Biển Cửa Đại" tại khu vực biển Cửa Đại (phường Hội An Đông).

Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm "Biển Tam Thanh" tại khu vực biển Tam Thanh (phường Quảng Phú).

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng công trình đường hoa biển nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, góp phần làm đẹp không gian công cộng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của thành phố.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2026-2027.