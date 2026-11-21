Các thế hệ sinh viên từng nhận học bổng SCG Sharing the Dream hội ngộ tại lễ kỷ niệm 20 năm chương trình - Ảnh: VỈNH DỲ

Phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, Tập đoàn SCG tổ chức Lễ trao học bổng SCG Sharing The Dream 2026 tại TP.HCM.

20 năm đồng hành những ước mơ

Từ năm 2007, hơn 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đã nhận học bổng SCG Sharing the Dream với tổng kinh phí hơn 40 tỉ đồng. Nhiều người trong số đó đã vào đại học, tốt nghiệp, tìm được công việc mơ ước và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Bà Wichulee Chotbenjakul, Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VỈNH DỲ

Phát biểu tại chương trình, bà Wichulee Chotbenjakul, Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, cho biết dấu mốc 20 năm của SCG Sharing the Dream có ý nghĩa đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Chương trình không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn giúp học sinh, sinh viên có thêm nguồn lực, kỹ năng và cơ hội phát triển.

"20 năm là một chặng đường đáng tự hào. Đây không chỉ là dấu mốc khẳng định sự phát triển bền bỉ của một chương trình học bổng, mà còn là minh chứng cho hai thập kỷ kiên trì đồng hành, bồi dưỡng và tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và đầu tư cho tương lai của Việt Nam", bà nói.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - Ảnh VỈNH DỲ

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho rằng giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng học bổng được trao.

"Tôi đặc biệt trân trọng cách mà Tập đoàn SCG đã tiếp tục quan tâm đến các bạn học sinh sau khi được nhận học bổng qua nhiều năm. Những hoạt động tập huấn về môi trường, xã hội và quản trị, tham quan các nhà máy, trao đổi với các chuyên gia đã giúp cho các bạn có thêm những trải nghiệm thực tế và rèn luyện được nhiều kỹ năng", chị Trân chia sẻ.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam - Ảnh: VỈNH DỲ

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, cho biết khi SCG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp chưa có quy mô lớn nhưng đã lựa chọn đồng hành với cộng đồng từ sớm.

"Chúng tôi tin rằng, để thực sự trở thành một phần của một đất nước, hành trình đó không chỉ bắt đầu từ sự tăng trưởng trong kinh doanh, mà phải bắt đầu từ việc đồng hành và cùng phát triển với con người nơi đây".

Theo ông, điều đáng tự hào nhất đó là việc chứng kiến những người từng nhận học bổng trưởng thành và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

"Một cơ hội được trao đi sẽ không chỉ dừng lại ở người đón nhận. Cơ hội đó sẽ tiếp tục lan tỏa đến gia đình, những thế hệ học trò, đến các bệnh nhân và rất nhiều người khác trong cộng đồng, và từ đó góp phần dựng xây đất nước. Với tôi, đó chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của học bổng Sharing the Dream", ông nói.

Từ cô gái chỉ còn 4% thị lực đến hành trình tự tin theo đuổi ước mơ

20 năm sau ngày chương trình bắt đầu, những cựu học sinh, sinh viên từng nhận học bổng trở lại với những câu chuyện khác nhau.

Lê Thị Trang nhận học bổng năm 2012 trong hoàn cảnh chỉ còn khoảng 4% thị lực. Khi ấy, cô gái trẻ thiếu tự tin và nhiều lần hoài nghi khả năng của chính mình. Trang kể lần đầu được đứng trên sân khấu của lễ trao học bổng, được hát trước mọi người cũng là lúc mà tương lai của Trang được chắp cánh:

"Khi được đứng trên sân khấu, được hát, được mọi người vỗ tay rồi sau đó lên Facebook nhận được những lời nhắn của mọi người, tự nhiên tôi thấy: 'Ừ, mình cũng được ha'. Từ đó tôi cảm thấy tự tin hơn, dám đăng ký vào đại học và tiếp tục theo đuổi con đường của mình".

Nhìn lại hành trình của mình, Trang cho rằng những khó khăn không phải là thứ cần né tránh mà có thể trở thành một phần để mỗi người trưởng thành.

"Hãy coi khó khăn là một phần cơ thể, học cách yêu thương lấy đó làm động lực", Trang chia sẻ.

Bốn cựu sinh viên từng nhận học bổng SCG Sharing the Dream giao lưu tại chương trình - Ảnh: VỈNH DỲ

Với Nguyễn Thị Mỹ Quyên, học bổng năm 2010 cũng là một trong những bước đi đầu tiên trên hành trình trưởng thành. Từ cô học sinh chỉ có mẹ là điểm tựa, Quyên nay trở thành một trụ cột của gia đình. Điều khiến cô tự hào nhất là có thể đưa mẹ đến những nơi bà chưa từng đặt chân tới.

"Mẹ cho tôi ánh mắt, nụ cười, cho em nhìn thấy trong cả thế giới này. Và tôi cũng là người đưa mẹ đi nhìn thấy xa hơn những nơi mà em được thấy.

Tôi vô cùng trân quý khi SCG trao cho cơ hội. Khi trong những bước đi chập chững đầu tiên của cuộc đời, những tiếp sức nhỏ trở thành một nguồn động lực lớn để tôi trở thành một con người như bây giờ", cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Mỹ Quyên cùng mẹ không giấu được nỗi xúc động khi con nhận được học bổng của chương trình - Ảnh: VỈNH DỲ

Từ những người từng nhận học bổng nay đã trưởng thành đến những sinh viên đang tiếp tục hành trình học tập, SCG Sharing the Dream sau 20 năm được nối dài bằng những câu chuyện riêng. Với người nhận, một suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn có thể trở thành điểm tựa để tiếp tục theo đuổi ước mơ.