Hamburger gà, sữa tươi, cốt lết nướng… là những món trong thực đơn bữa ăn tại trường liên cấp ở Đồng Nai có nhiều học sinh nghi ngộ độc - Ảnh: AI

Ngày 19-11, theo báo cáo của UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai), nhiều học sinh cùng một trường liên cấp trên đường Nguyễn Tri Phương có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại trường.

Thực đơn tại trường có nhiều học sinh nghi ngộ độc ở Đồng Nai có gì?

Cụ thể qua xác minh, ngày 16-11 nhà trường tự tổ chức bếp ăn tập thể cho 778 học sinh từ cấp tiểu học đến THPT.

Buổi sáng, học sinh ăn hamburger gà và uống sữa tươi. Buổi trưa, các em ăn cơm trắng, cốt lết nướng, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng bằng ổi và nhãn.

Ngoài ra, 100 giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường ăn món cải thìa cà rốt xào dầu hào và canh rong biển thịt bằm. Riêng bữa xế chiều có 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ăn khoai lang kén.

Theo đại diện nhà trường, hamburger gà phục vụ bữa sáng được mua tại một tiệm bánh trên địa bàn phường Long Khánh.

Các nguyên liệu chế biến thức ăn như thịt gà, thịt heo, trứng, rau, trái cây, gia vị và gạo đều có hợp đồng cung ứng với các cơ sở trên địa bàn hai phường Long Khánh và Bảo Vinh.

Khu vực bếp ăn có 9 lao động, trong đó 6 người làm việc trực tiếp và 3 người làm việc gián tiếp. Tất cả đều có giấy khám sức khỏe định kỳ và có tên trong danh sách tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm rộng thoáng, không gần nguồn ô nhiễm. Bếp ăn bố trí theo nguyên tắc một chiều, có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật, có dụng cụ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống, chín.

Nhà trường có thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Theo báo cáo, sau khi ghi nhận các trường hợp học sinh đau bụng, nôn ói, nhà trường không kịp thời báo cáo UBND phường về tình hình nghi ngộ độc thực phẩm.

Trường đã niêm phong mẫu lưu thực phẩm ngày 16-11 và gửi tất cả mẫu thực phẩm sống, chín đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

43 học sinh đến bệnh viện khám và điều trị

Cũng theo báo cáo, từ 0h30 ngày 17 đến 11h ngày 18-11, riêng Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa sáng và bữa trưa tại căng tin trường.

Trong số này, 9 trường hợp đã xuất viện, 1 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) theo nguyện vọng của gia đình.

Tính đến 11h ngày 18-11, bệnh viện còn điều trị cho 33 bệnh nhân, trong đó 29 người tại khoa nhi và 4 người tại khoa nhiễm. Tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Qua điều tra dịch tễ các ca đang nằm viện, tổ điều tra ngộ độc thực phẩm ghi nhận các triệu chứng chính là đau bụng, tiêu chảy nhiều và sốt.

UBND phường Long Khánh giao đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở cung ứng thực phẩm cho trường ngày 16-11, tham mưu xử phạt hành chính nếu phát hiện vi phạm.

Đồng thời đề nghị nhà trường liên hệ với phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh, gửi báo cáo trước 16h hằng ngày cho đến khi tất cả học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện.

Liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai yêu cầu nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân, kịp thời báo cáo sở.

Chiều tối 18-11, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thăm hỏi các bệnh nhân, yêu cầu bệnh viện tiếp tục chăm sóc, điều trị tốt cho các trường hợp này.