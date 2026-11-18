Nhiều học sinh cùng một trường liên cấp ở phường Long Khánh, TP Đồng Nai vào viện thăm khám, điều trị với triệu chứng đau bụng, nôn ói - Ảnh: AI

Ngày 18-11, ông Trần Minh Tám - Trưởng Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế Đồng Nai) - cho biết đơn vị đang cử lực lượng xuống địa phương phối hợp xác minh vụ nhiều học sinh cùng một trường liên cấp trên địa bàn phường Long Khánh xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Theo ông Tám, một số học sinh đã khỏe và được cho về nhà, một số em còn nằm viện theo dõi do gia đình lo lắng. Hiện tình hình sức khỏe của các học sinh đều ổn định.

Ông Tám cho hay trường liên cấp trên tự tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Đến nay, ngành y tế chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc cũng như thống kê cụ thể số học sinh gặp các triệu chứng trên.

Thông tin ban đầu, ngày 17-11, nhiều học sinh tại trường xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.

Sau đó, một số em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thăm khám, điều trị. Bước đầu, một số học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo UBND phường Long Khánh, từ khoảng 10h ngày 17 đến sáng 18-11, địa phương ghi nhận hơn 20 học sinh đến các cơ sở y tế trên địa bàn thăm khám, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã gửi mẫu thức ăn đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Sở Y tế Đồng Nai đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tập trung điều trị cho các học sinh, đồng thời báo cáo vụ việc. Khi có báo cáo, sở sẽ thông tin cụ thể.