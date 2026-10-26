Vụ cháy nhà khiến bé 16 tháng tuổi tử vong, hai vợ chồng ngộ độc nặng

Các bác sĩ thực hiện chụp XQ tại giường đánh giá tình trạng phổi của nạn nhân - Ảnh: BVCC

Cả gia đình gặp nạn, hai vợ chồng tổn thương đa cơ quan

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, ngày 18-10, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi liên quan đến việc sạc xe điện ở tầng một. Vụ việc khiến 5 người gặp nạn, trong đó một bé gái 16 tháng tuổi tử vong.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người con gái cả không liên lạc được với bố mẹ nên đến nhà kiểm tra. Phát hiện khói đen bốc ra, người thân cùng hàng xóm và lực lượng cứu hỏa phá cửa vào trong. Tại hiện trường, một xe đạp điện và một xe máy đã bị cháy trụi.

Người cha (47 tuổi) được phát hiện ở khu vực cầu thang. Người mẹ (45 tuổi) nằm gần đầu cầu thang tầng hai, còn tỉnh nhưng không nói được, khó thở nhiều. Bé gái 16 tháng tuổi và một trẻ 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, người con gái 15 tuổi vẫn có thể đi lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi. Hai người còn lại tiếp tục được điều trị tại địa phương, riêng hai vợ chồng kể trên được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng.

Cả hai vợ chồng suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy, ho nhiều và khi hút ống nội khí quản ra nhiều muội than.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc cho biết qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, hai bệnh nhân được ghi nhận tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

"Đây là những tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tổn thương tại các cơ quan", bác sĩ Minh cho biết.

Ngày 26-10, người vợ đã tỉnh, được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, hút đờm qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Nam bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: BVCC

Khí CO - Sát thủ vô hình trong các đám cháy

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khí CO (carbon monoxide) là chất khí cực độc, sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, đặc biệt trong môi trường thiếu oxy.

CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít phải nên rất khó nhận biết. Khi vào cơ thể, khí này gắn chặt với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, đồng thời ức chế hô hấp tế bào, gây tổn thương trực tiếp não, tim và các cơ quan.

Nạn nhân khi tiếp xúc với không khí nhiễm độc khí CO ở mức nhẹ thì có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Tuy nhiên, khi biểu hiện ngộ độc nhẹ thì thường bị nhầm với các bệnh khác như cảm cúm, ngộ độc thức ăn,…

Khi ngộ độc nặng thì cơ thể không kịp phản ứng, bị khí độc xâm nhập vào cơ thể rất nhanh, nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm cách thoát thân.

"Theo các nghiên cứu khoa học, có tới khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả những trường hợp ban đầu nhẹ, có thể gặp các biến chứng thần kinh, tâm thần về sau như suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, vận động, sa sút trí tuệ hoặc hội chứng Parkinson.

Cấp cứu ngộ độc CO không chỉ là cứu sống người bệnh trước mắt mà còn phải chủ động phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và làm tối đa các biện pháp có thể có ích để hạn chế những di chứng lâu dài", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Để phòng ngừa cháy nổ, người dân không sạc xe điện qua đêm khi ngủ hoặc không có người giám sát, sử dụng pin và bộ sạc đạt chuẩn, bố trí nơi sạc cách xa vật liệu dễ cháy và lối thoát nạn. Các gia đình cần trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy và phương án thoát hiểm dự phòng. Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng báo động, gọi 114 và thoát ra nơi an toàn, tránh đi qua khu vực có khói dày đặc. Người hít phải khói cháy cần được thăm khám y tế sớm, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ rệt.

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