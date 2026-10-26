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Đắk Lắk có 4 ca mắc 'vi khuẩn ăn thịt người', một trường hợp tử vong

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), trong đó có một người tử vong.

Ngày 26-10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay toàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người) gồm 2 trường hợp ở xã Ea Súp, 1 trường hợp ở phường Buôn Hồ và phường Tuy Hòa, trong đó có 1 trường hợp tử vong ở xã Ea Súp.

Đối với ca mắc gần nhất, theo báo cáo của Trạm Y tế phường Tuy Hòa, ông L.B.H. (69 tuổi, trú khu phố Phan Đình Phùng, phường Tuy Hòa) khởi phát bệnh từ ngày 17-8.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, ông H. bị sốt cao, đau lưng, tự uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Ngày 1-9, ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chẩn đoán thoái hóa cột sống, sốt và xuất huyết tiêu hóa. Đến ngày 20-9, bệnh nhân vẫn sốt, đau bụng dữ dội, đi cầu phân đen nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tại đây, mẫu mủ lấy ngày 9-10 cho kết quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, dẫn lưu áp xe cơ và hỗ trợ dinh dưỡng.

Ngày 13-10, gia đình xin đưa ông về địa phương tiếp tục điều trị trong tình trạng còn sốt nhẹ, thể trạng suy kiệt nhưng vẫn ăn uống, tiếp xúc được.

Cũng theo báo cáo yếu tố phơi nhiễm chưa được xác định. Mặc dù gia đình bệnh nhân sử dụng nước máy và không làm rẫy, bệnh nhân có hoạt động câu cá đồng nhưng chưa rõ địa điểm; vì vậy cần tiếp tục khai thác lịch trình và các tiếp xúc có khả năng liên quan đến đất, bùn, nước.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, hiện tại ông H. đang được điều trị tại khoa nhiệt đới của bệnh viện, sức khỏe dần ổn định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei tồn tại trong môi trường đất, nước ô nhiễm gây ra. Người và động vật có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, chủ yếu qua các vết trầy xước trên da...

Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Bệnh có thể diễn tiến nặng, gây tử vong, đặc biệt ở người mắc bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.

Để phòng ngừa, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, bảo đảm an toàn thực phẩm và không sử dụng thịt động vật ốm, chết.

Đồng thời, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn; tránh tắm, bơi lội tại ao hồ, sông ở khu vực ô nhiễm. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc bỏng, cần tránh tiếp xúc với đất, nước ô nhiễm. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần che chắn vết thương bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ sau đó.

- Ảnh 1.Thêm bệnh nhân qua đời do 'vi khuẩn ăn thịt người'

Đắk Lắk ghi nhận thêm một ca tử vong do "vi khuẩn ăn thịt người", là nạn nhân thứ 3 từ đầu năm đến nay.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: Vi khuẩn ăn thịt người Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk Whitmore Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Đắk Lắk

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