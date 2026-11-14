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Vụ 160 bằng đại học cấp sai quy định: Trường đại học Kinh Bắc đã thu hồi, cấp đổi hơn 40 bằng

tác giả
HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Trường đại học Kinh Bắc cho biết đã thu hồi được khoảng 40 bằng tốt nghiệp đại học cấp sai quy định và đang thông báo, vận động người học cấp đổi, nhận bằng mới.

Trường đại học Kinh Bắc cấp đổi bằng mới cho sinh viên sau vụ 160 bằng sai quy định - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Kinh Bắc trên phòng thí nghiệm - Ảnh: THU HƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Trường đại học Kinh Bắc cho biết hiện tại trường đã cơ bản kiện toàn bộ máy tổ chức theo quy định tại thông tư 71 quy định về hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ dự kiến tổ chức vào ngày 20-11.

Cấp đổi bằng mới, xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện

Về bằng tốt nghiệp của sinh viên, Ban giám hiệu Trường đại học Kinh Bắc sẽ tổ chức xét tốt nghiệp cho các trường hợp đủ điều kiện và đang hoàn thiện thủ tục cấp bằng cho học viên cao học ngành Luật kinh tế cùng một số ngành khác, dự kiến trong tháng 11-2026.

Trước đó, Trường đại học Kinh Bắc đã đăng lên website về việc 160 bằng tốt nghiệp đại học của trường do ông Phạm Ngọc Trúc ký và trao cho tân cử nhân đợt 2 năm 2024 là không đúng thẩm quyền.

Theo nhà trường, đến giữa tháng 11-2026, trường đã thu hồi được hơn 40 bằng tốt nghiệp cũ và cấp đổi bằng mới theo đúng quy định, có đủ con dấu của nhà trường và chữ ký của hiệu trưởng. Các trường hợp còn lại, nhà trường cũng thông báo để tiếp tục cấp đổi, nhận bằng mới.

"Nhà trường luôn bảo đảm quyền lợi của người học và mong muốn sinh viên, học viên, phụ huynh tiếp tục phối hợp, đồng hành để giải quyết các thủ tục còn tồn đọng, giúp người học sớm ổn định việc học tập và có điều kiện tốt nhất khi tốt nghiệp, đi làm" - đại diện trường chia sẻ.

Trường đại học Kinh Bắc cấp đổi bằng mới cho sinh viên sau vụ 160 bằng sai quy định - Ảnh 2.

Các sinh viên Trường đại học Kinh Bắc trong giờ thực hành - Ảnh: THU HƯƠNG

Sẽ mở lại 3 ngành đào tạo

Tháng 8-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo một số ngành sau khi hết thời hạn đình chỉ.

Trước đó, 12 ngành đào tạo trình độ cử nhân và thạc sĩ của trường bị đình chỉ trong 9 tháng, gồm y khoa, y học cổ truyền, dược học, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh...

Hiện Trường đại học Kinh Bắc đang hoàn thiện thủ tục để mở lại ngành ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và đào tạo trình độ thạc sĩ ngành luật kinh tế.

Ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường đại học Kinh Bắc kiêm chủ đầu tư Trường đại học Kinh Bắc - cho hay trường không chỉ dừng lại ở giải quyết các vấn đề pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn phải khôi phục niềm tin của người học, phụ huynh và xã hội.

"Sau khi được cho phép hoạt động trở lại, trường phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đội ngũ giảng viên và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định" - ông Tiếp chia sẻ.

Sinh viên mong trường sớm ổn định trở lại

Nguyễn Thị Thảo Nguyên - sinh viên ngành y khoa, hệ vừa học vừa làm Trường đại học Kinh Bắc - chia sẻ bản thân khá lo lắng khi trường tạm dừng dạy học, có nguy cơ không lấy được bằng tốt nghiệp đúng hạn. Tuy vậy Nguyên vui vì được quay lại trường học tập từ ngày 15-9. Theo Nguyên, mong muốn của bản thân và nhiều sinh viên là trường hoạt động ổn định, yên tâm học tập, sớm lấy bằng tốt nghiệp để có việc làm tốt.

Còn Hoàng Tuấn Anh - sinh viên ngành y học cổ truyền, Trường đại học Kinh Bắc - mong trường sớm ổn định để sinh viên có thể hoàn thành chương trình theo kế hoạch.

Trường đại học Kinh Bắc có trụ sở ở phường Vũ Ninh (Bắc Ninh), thành lập năm 2012 theo quyết định của Thủ tướng. Những năm qua, trường có nhiều lùm xùm trong điều hành và đào tạo của ngôi trường này do tranh chấp quyền đại diện pháp luật và quyền điều hành tại Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ và Trường đại học Kinh Bắc.

Tháng 10-2024, ông Nguyễn Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc - đã ký thông báo khẩn và cho biết ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy được bổ nhiệm không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Vì vậy ông Trúc và bà Thủy không có tư cách phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc.

Trường đại học Kinh Bắc cấp đổi bằng mới cho sinh viên sau vụ 160 bằng sai quy định - Ảnh 3.Trường đại học Kinh Bắc sắp đào tạo trở lại sau 9 tháng bị đình chỉ, có ngành y khoa

Sau 9 tháng bị đình chỉ 12 ngành, Trường đại học Kinh Bắc cho biết đã bổ sung giảng viên cơ hữu và dự kiến đào tạo trở lại trước 14-9.

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HÀ QUÂN - NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: bằng tốt nghiệp Trường đại học Kinh Bắc bắc ninh Bộ Giáo dục đào tạo

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