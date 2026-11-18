Mô hình nuôi tôm công nghiệp tại một trang trại ở miền Tây - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 18-11, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long đã có khuyến cáo về việc tạm ngưng thả giống thủy sản nuôi các tháng cuối năm 2026.

Đơn vị này cho biết theo thông tin của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino đã xuất hiện với cường độ rất mạnh (xác suất 98%) và nhiều khả năng kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027.

Hội chứng phân trắng gây chết hàng loạt tôm nuôi 20-25 ngày tuổi

Hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng bắt đầu từ tháng 11-2026 và kéo dài đến khoảng tháng 5-2027 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long thông tin từ ngày 1-1 đến hết tháng 9-2026, đơn vị đã thu 713 mẫu giáp xác tại các kênh cấp vùng nuôi tôm nước lợ. Kết quả có 246 mẫu nhiễm đốm trắng (34,5%), 56 mẫu nhiễm AHPND (7,9%), 83 mẫu nhiễm IHHNV (11,6%) và 60 mẫu nhiễm EHP (8,4%).

Gần đây, bệnh đốm trắng có xu hướng tăng, tăng mạnh nhất ở đợt phân tích ngày 6-11. Các bệnh nguy hiểm dự báo diễn biến phức tạp vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Ngoài ra từ đầu năm đến nay, hội chứng phân trắng, trống đường ruột đã gây chết hàng loạt tôm nuôi 20-50 ngày tuổi.

Ngưng thả tôm giống ở vùng không đảm bảo điều kiện

Nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do bệnh nguy hiểm gây ra đối với thủy sản đang nuôi từ nay đến cuối năm 2026 và các tháng đầu năm 2027, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người nuôi thủy sản thực hiện nhiều biện pháp.

Đối với mô hình nuôi tôm rừng, tôm sú quảng canh và tôm rừng, các cơ sở nuôi tại các địa phương chưa cải tạo tranh thủ gia cố bờ, cống cấp; cải tạo, rải vôi diệt tạp và phơi đáy (nếu có điều kiện). Khi nguồn nước có độ mặn > 5‰ thì lấy vào ao nuôi qua túi lọc để trữ và xử lý nguồn nước, khi thời tiết ổn định mới tiến hành thả giống nuôi.

Với mô hình nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh, những ao nuôi đã thu hoạch, những vùng không đảm bảo điều kiện thì tạm ngưng thả giống (các xã khu vực của tỉnh Bến Tre cũ bệnh đốm trắng xuất hiện liên tục gần đây).

Thay vào đó cần tập trung cải tạo, tu sửa bờ và đáy ao chuẩn bị thật kỹ cho vụ nuôi đầu năm 2027 hoặc cải tạo xong, thả nuôi các loài thủy sản khác như: cá phi, cá trê, cá nâu, cá đối... nhằm cải thiện môi trường, cách ly mầm bệnh.

Đối với các ao nuôi tôm nước lợ đã bị nhiễm bệnh EHP, nên cải tạo ao nuôi thật kỹ, ngưng nuôi tôm và thả các loại cá nhằm luân vụ cách ly mầm bệnh.

Những ao đang nuôi, trong thời gian này hạn chế việc thay nước, chỉ cấp nước khi thật cần thiết. Nước trước khi cấp cho ao nuôi phải được xử lý bằng các loại hóa chất.

Liên quan đến nuôi thủy sản nước ngọt, như cá tra, cá lóc, rô phi, tôm càng xanh… Theo Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long, dưới tác động của El Nino như dự báo, khả năng nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng. Do đó những khu vực có khả năng ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, không chủ động được nguồn nước cấp, khuyến cáo không tiếp tục thả giống thủy sản nước ngọt để nuôi thương phẩm.

Riêng đối với các loại nhuyễn thể nuôi, khi đạt kích cỡ thương phẩm, tiến hành thu hoạch không chờ giá; san thưa nhuyễn thể chưa đạt kích cỡ thương phẩm, chuyển đến khu vực nuôi an toàn…

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người nuôi thủy sản cần quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và kết quả quan trắc môi trường; theo dõi tình hình dịch bệnh, tổ chức khoanh vùng, xử lý tốt khi dịch bệnh xảy ra, tuyệt đối không được xả thải bùn đáy ao và mầm bệnh ra kênh rạch tự nhiên khi chưa được xử lý.