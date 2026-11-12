Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Vĩnh Long tính xây đập tạm trữ hơn 15 triệu m³ nước ngọt, ứng phó xâm nhập mặn

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Xâm nhập mặn có thể xuất hiện tại Vĩnh Long từ nửa cuối tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm. Tỉnh khảo sát xây đập tạm, chủ động trữ nước ngọt.

Vĩnh Long tính xây đập tạm trữ hơn 15 triệu m³ nước ngọt, ứng phó xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chỉ đạo hội nghị nghe báo cáo công tác phòng, chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 12-11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác phòng, chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 tại khu vực các cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa.

Xây dựng đập để trữ nước ngọt

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 11-2026, sớm hơn trung bình nhiều năm. Ranh mặn sâu nhất dự báo xuất hiện trong tháng 2 đến tháng 3-2027, với mức độ tương đương hoặc cao hơn mùa khô 2015-2016.

Trước nguy cơ trên, tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Vĩnh Long đang rà soát hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước; đồng thời khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, kênh Chín Thước - Đồng Khởi và kênh Cả Chát - Phụ Nữ.

Qua khảo sát, vị trí đắp đập tạm trên sông Ba Lai, cách cầu Ba Lai 1 khoảng 150m, được đánh giá cần ưu tiên thực hiện. Khi hoàn thành, công trình có khả năng tích trữ hơn 15 triệu m³ nước ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ vườn cây ăn trái và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ Dự án Trạm bơm cấp nước tuyến ống khu vực cù lao Minh và kết nối các nhà máy nước, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm tăng khả năng chủ động nguồn nước ngọt, nhất là tại các khu vực cù lao có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn trong mùa khô tới.

Không để bị động trước đợt hạn mặn cao điểm

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, bảo đảm thống nhất với kịch bản ứng phó El Nino năm 2026-2027.

Kế hoạch cần xác định cụ thể giải pháp ứng phó cho ba vùng Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh; kết hợp đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình, chủ động ngăn mặn, giữ ngọt, không để bị động, bất ngờ, tái diễn thiệt hại như các đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016 và 2019-2020.

Đối với các phương án xây dựng đập tạm, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khảo sát, đánh giá cụ thể và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-11-2026.

Vĩnh Long tính xây đập tạm trữ hơn 15 triệu m³ nước ngọt, ứng phó xâm nhập mặn - Ảnh 3.

Hệ thống cống Láng Thé giúp ngăn mặn, trữ ngọt tại tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh được giao khẩn trương lập dự toán kinh phí xây dựng các đập tạm, đẩy nhanh tiến độ thi công 81 công trình cống, phấn đấu hoàn thành trước đợt mặn cao điểm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm diễn biến thời tiết, nguồn nước và xâm nhập mặn.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải rà soát, sửa chữa hệ thống cống, đánh giá khả năng trữ nước và xây dựng phương án vận hành linh hoạt. Trung tâm Nước sạch nông thôn đẩy nhanh nâng cấp hệ thống cấp nước, chuẩn bị thiết bị xử lý nước mặn, bảo đảm không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

UBND các xã, phường chủ động xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng"; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nạo vét mương vườn, tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027.

Vĩnh Long khảo sát xây đập tạm, trữ hơn 15 triệu m3 nước ngọt để ứng phó hạn mặn - Ảnh 4.Người dân miền Tây xây bồn, mua túi trữ nước để vượt mùa hạn mặn

Trước dự báo hạn mặn gay gắt mùa khô 2026-2027, người dân miền Tây chủ động trữ nước bằng bồn xi măng, bồn nhựa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nước ngọt xâm nhập mặn hạn hán Vĩnh Long

    Dòng sự kiện: Hạn hán và xâm nhập mặn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất