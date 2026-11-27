Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh đảm nhận vai trò mới trong bối cảnh Vietravel đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.027 tỉ đồng năm 2027 - Ảnh: DNCC





Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2027, đồng thời thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà phục hồi và mở rộng.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh được giao phụ trách các lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, phát triển kinh doanh trên nền tảng số và thương mại điện tử.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm định hướng chiến lược phát triển thương hiệu, nghiên cứu thị trường, phát triển kênh kinh doanh trực tuyến, mở rộng hợp tác với các nền tảng phân phối trong nước và quốc tế, ứng dụng dữ liệu khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thị và tối ưu chuyển đổi.

Bà Khanh tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, có gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, quản trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Trước khi được bổ nhiệm, bà là Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức Giám đốc Ban tiếp thị truyền thông Vietravel.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 của Vietravel ghi nhận doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 5.763 tỉ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5,72 tỉ đồng, giảm khoảng 48,2% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 5,95 tỉ đồng, giảm khoảng 50,1%.

Trong quý 3, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 2.078 tỉ đồng, giảm 1,73% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4,43 tỉ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đạt hơn 300 tỉ đồng, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng đạt hơn 54 tỉ đồng, tăng khoảng 31%. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt khoảng 509 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 7,75 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở góc độ thị trường, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ; phục vụ khoảng 133 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 945.000 tỉ đồng.

Quy mô thị trường mở rộng tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và khai thác hiệu quả các kênh phân phối.

Vietravel cho biết việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới nằm trong định hướng tăng cường năng lực quản trị, phát triển thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Doanh nghiệp đang tập trung chuẩn bị nguồn lực và giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2027, gắn tăng trưởng doanh thu với hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị.