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VietinBank Premium ra mắt ba hạng ưu tiên, mở rộng quyền lợi cho cả gia đình

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

VietinBank Premium công bố ba hạng Platinum, Diamond và Elite, cung cấp giải pháp tài chính, dịch vụ tư vấn và đặc quyền theo nhu cầu khách hàng, mở rộng quyền lợi đến người thân.

VietinBank Premium ra mắt ba hạng ưu tiên, mở rộng quyền lợi cho cả gia đình - Ảnh 1.

VietinBank Premium công bố hệ thống ba phân hạng Khách hàng ưu tiên - Ảnh minh họa: VYB

Ngày 10-11 tại khách sạn Fairmont Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố ba phân hạng khách hàng ưu tiên mới của VietinBank Premium gồm Platinum, Diamond và Elite.

Với thông điệp "Ba phân hạng - Một chuẩn mực mới", ngân hàng thiết kế dịch vụ phù hợp với quy mô tài sản, nhu cầu và từng giai đoạn phát triển của khách hàng. Mô hình kết hợp giải pháp tài chính, đội ngũ tư vấn chuyên biệt và hệ sinh thái đối tác.

Phát biểu tại sự kiện "Từ thành tựu đến di sản" (From Success to Lasting Legacy), ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc VietinBank cho biết khách hàng ưu tiên của VietinBank là những người đã đạt nhiều thành tựu và mong muốn để lại di sản cho thế hệ mai sau. Vì vậy, ngân hàng hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh khách hàng.

"VietinBank đã thay đổi để đồng hành cùng khách hàng và những di sản đó: lựa chọn phù hợp hơn với từng khách hàng, quan hệ có chiều sâu hơn và tạo ra những giá trị bền vững hơn" - ông Lân chia sẻ.

VietinBank Premium ra mắt ba hạng ưu tiên, mở rộng quyền lợi cho cả gia đình - Ảnh 2.

Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám VietinBank phảt biểu khai mạc chương trình - Ảnh: VTB

Ba phân hạng theo nhu cầu phát triển tài sản

Theo VietiBank, ba phân hạng được thiết kế tương ứng với hành trình phát triển của khách hàng, từ kiến tạo thành tựu, nâng tầm vị thế đến gìn giữ di sản.

Ở hạng Platinum - Kiến tạo thành tựu, VietinBank cung cấp các dịch vụ ngân hàng ưu tiên, giúp khách hàng giao dịch thuận tiện tại quầy và trên ứng dụng VietinBank iPay, cùng những đặc quyền phong cách sống. Phân hạng này hướng tới khách hàng đang tích lũy và phát triển tài sản.

Với Diamond - Nâng tầm vị thế, khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng (RM) chuyên biệt, chủ động tư vấn và kết nối các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, kinh doanh và phong cách sống. Các quyền lợi nổi bật bao gồm dịch vụ hàng không, phòng chờ sân bay, đón tiễn ưu tiên, chăm sóc sức khỏe và những trải nghiệm dành cho khách hàng cùng người thân.

Phân hạng cao nhất Elite - Gìn giữ di sản hướng tới nhu cầu quản trị, phát triển tài sản và trao truyền giá trị qua các thế hệ. Khách hàng được thiết kế trải nghiệm cá nhân hóa với các đặc quyền hàng không cao cấp, dịch vụ chăm sóc y tế chuyên sâu như Private Doctor, Healthcare Manager, Healthcare Concierge cùng những trải nghiệm golf, nghỉ dưỡng và ẩm thực.

Theo VietinBank, điều kiện phân hạng được xác định dựa trên tổng tài sản tại VietinBank (AUM) hoặc dư nợ. Cụ thể, hạng Platinum áp dụng với khách hàng có AUM từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng hoặc dư nợ từ 2 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng.

Hạng Diamond áp dụng với AUM từ 5 tỉ đồng đến dưới 18 tỉ đồng AUM hoặc từ 5 tỉ đồng đến dưới 40 tỉ đồng dư nợ. Hạng Elite dành cho khách hàng có AUM từ 18 tỉ đồng hoặc 40 tỉ đồng dư nợ trở lên.

Tư vấn chủ động, mở rộng dịch vụ đến người thân

VietinBank Premium ra mắt ba hạng ưu tiên, mở rộng quyền lợi cho cả gia đình - Ảnh 3.

VietinBank cùng các đối tác đồng kiến tạo hệ sinh thái giá trị dành cho Khách hàng ưu tiên - Ảnh: VTB

Song hành với mô hình phục vụ chuyên biệt, VietinBank Premium phát triển hệ sinh thái giải pháp và đặc quyền cùng các đối tác chiến lược trên 7 lĩnh vực: dịch vụ ngân hàng; sức khỏe & chăm sóc cá nhân; tư vấn tài chính; du lịch và di chuyển; phong cách sống; ghi nhận và tri ân; gia đình và cộng đồng.

Các quyền lợi được thiết kế theo từng phân hạng, mở rộng từ trải nghiệm cá nhân đến những dịch vụ dành cho người thân và gia đình.

Đặc biệt, VietinBank phối hợp với The Boston Consulting Group (BCG) trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh khách hàng ưu tiên. Thông qua đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng chuyên biệt, dữ liệu và công nghệ, ngân hàng hướng tới nâng cao năng lực tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm.

Theo đó, đội ngũ này chủ động tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và kết nối giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, kinh doanh và định hướng tương lai của từng khách hàng.

Tại tọa đàm "Gìn giữ thành quả - Phát triển bền vững", ông Lê Việt Đức - Giám đốc khối bán lẻ VietinBank - nhấn mạnh điều tạo nên khác biệt thực sự không chỉ là khách hàng được hưởng đặc quyền gì, mà là đặc quyền đó có phù hợp với họ hay không. Khách hàng được phục vụ như thế nào và mang lại giá trị gì trong cuộc sống.

"VietinBank muốn hiểu khách hàng sâu hơn, tư vấn chủ động hơn và kết nối các giải pháp phù hợp với từng nhu cầu, từng giai đoạn phát triển" - ông Đức nói.

Tiếp nối lễ công bố, diễn đàn đối thoại chuyên sâu "Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai" có hai phiên thảo luận "Gìn giữ thành quả - Phát triển bền vững" và "Tiếp nối di sản - Kiến tạo tương lai".

Các chuyên gia cùng đại diện thế hệ kế nghiệp trao đổi về phát triển tài sản, quản trị doanh nghiệp và trao truyền giá trị gia đình.

Ba phân hạng mới dự kiến hiển thị trên ứng dụng VietinBank iPay vào cuối tháng 11-2026. Thông tin chi tiết về điều kiện phân hạng và quyền lợi tại website www.vietinbankpremium.vn.

VietinBank Premium ra mắt ba hạng ưu tiên, mở rộng quyền lợi cho cả gia đình - Ảnh 5.VietinBank kết nối doanh nghiệp FDI: Tìm đối tác, đón cơ hội đầu tư

Vietnam Connect Forum 2026 do VietinBank tổ chức ngày 17-11 tại TP.HCM dự kiến quy tụ gần 300 đại biểu, giúp doanh nghiệp FDI cập nhật chính sách, tìm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

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LÊ THANH
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